"Це катастрофа": в ООН назвали кількість цивільних українців, які загинули за вісім місяців війни в 2026 році

За вісім місяців 2026 року через російську агресію загинули або зазнали поранень понад 15 тисяч цивільних українців. У середньому за один тиждень Росія вбивала та калічила близько 400 мирних жителів України, що на 55% більше, аніж роком раніше.

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Розв'язану РФ війну проти України в ООН назвали "катастрофою", наслідки якої відчує увесь регіон. Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час виступу на засіданні Ради з прав людини у Женеві.

Від початку року Росія вбила понад 15 тисяч цивільних українців

За словами Тюрка, очолюване ним управління верифікувало загибель і поранення 15 280 цивільних українців за перші вісім місяців 2026 року. У середньому, щотижня фіксувалося близько 400 жертв та поранених серед мирних жителів – на 55% більше, аніж упродовж аналогічного періоду 2025 року.

Тюрк підкреслив: від початку року лінія фронту залишається практично незмінною. Натомість російські війська посилюють терор, систематично завдаючи ударів по житлових будинках, школах, лікарнях, залізниці та магазинах.

Лише через удари російських КАБ на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Запоріжжі у січні-серпні поточного року загинули чи зазнали поранень майже 2 500 цивільних (на 62% більше, ніж торік).

"Війна в Україні – це катастрофа у сфері прав людини, яка зростає і посилюється з кожним тижнем та загрожує ще масштабнішим лихом для всього регіону", – заявив Тюрк.

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У своєму виступі Тюрк також заявив про "шокуючий рівень" сексуального насильства проти цивільних та військовополонених. За його словами, у 89% з понад тисячі задокументованих випадків винна Росія.

Більшість постраждалих, підкреслив Верховний комісар ООН з прав людини, це чоловіки, яких утримують під вартою. Жінки та діти ставали жертвами сексуальних злочинів переважно в окупації.

"Це лише один жахливий прояв жорстокості, яка стала визначальною для цієї війни. Поряд із досягненням миру має бути притягнення до відповідальності", – наголосив він.

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Верховний комісар також назвав Україну "лабораторією війни дронів" і закликав світ зупинити кровопролиття, спричинене цією зброєю.

Тюрк згадав про посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України та комерційні об'єкти. За його словами, через удари РФ по харчовій промисловості у деяких регіонах України вже бракує овочів і молочних продуктів.

Окремо Верховний комісар ООН з прав людини торкнувся катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де росіяни взяли у заручники близько 2 тис. людей. Українці в Олешках живуть без води, світла, газу і навіть без їжі.

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Він закликав російське керівництво "замислитися над тим, що ця війна робить з їхнім власним суспільством", яке, за його словами, "ставить смерть і руйнування вище за охорону здоров'я та освіту".

Турбує комісара також залучення Росією найманців з третіх країн. Очолюване Тюрком управління зібрало свідчення полонених Силами оборони України окупантів із 36 країн. Багато хто з них заявляв, що до російської армії потрапив внаслідок обману та примусу.

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