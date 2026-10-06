''Це диво, що я жива'': Катерини Іоргу розповіла свою історію для музею ''Голоси мирних'' Фонду Ріната Ахметова

Катерина Іоргу вижила під час ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року. У момент вибуху волонтер, який розливав людям чай, закрив дівчину своїм тілом. Того дня загинула її мама Марина. Історія Катерини увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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Того дня Каті було 12 років. Разом із мамою, сестрою та тіткою вона приїхала на вокзал, щоб евакуюватися з Дружківки. Обстріл стався раптово. З мамою дівчина саме підійшли до намету волонтерів, які розливали чай. Раптом почали кричати: "Лягайте". Дівчина навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, коли пролунав вибух.

"Було дуже страшно, всі кричали, люди у крові, поранені, хтось був без руки, хтось – без ноги. Саме це місце, де я знаходилася з мамою, було епіцентром вибуху. Це диво, що я залишилася жива. Тоді я впала й втратила свідомість, а прокинулася вже в палаті", – розповідає дівчина.

Катю доправили до лікарні в Дніпрі. Там їй зробили дві операції. Найбільше були посічені ноги, частина уламків досі залишається в її тілі. Про загибель мами Катерина дізналася вже в лікарні – побачила повідомлення знайомих у Facebook. Рідні довго не наважувалися говорити дівчині про смерть найріднішої людини.

"Мені допомагали ховати її люди всім селищем, бо її всі любили й поважали. Найстрашніше тепер, що я не зможу потрапити на могилу моєї доньки. Це найбільше лякає мене в цій війні. У мене одне бажання, щоб вона закінчилася. Я побувала на її могилі", – зі сльозами на очах говорить Ніна Лялько, бабуся Каті.

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Після загибелі мами Катя та її молодша сестра Юля залишилися без батьківської опіки. Дівчат виховує їхня тітка. Їхній дім у Дружківці зруйнований, нині сестри живуть у Києві. Після пережитої трагедії їм знадобилося три роки, щоб поступово повернутися до звичного життя. Катя фізично довго відновлювалася, а її сестра Юля потребувала психологічної допомоги.

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Зараз Катя навчається на графічного дизайнера та малює аквареллю й акрилом. Її картини разом із роботами сестри вже виставляють у галереї.

"Мені здається, моя сила полягає у тому, щоб створювати яскраві картини й дарувати ними радість. Мені дуже подобається, коли мої картини надихають когось бути сильнішим і не здаватися", – каже Катя.

Дивіться історію Катерини Іоргу тут.

Колекція Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільше у світі зібрання свідчень мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.