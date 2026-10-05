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Це був хакерський блеф! В АТБ заспокоїли українців – усі персональні дані у безпеці

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
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Це був хакерський блеф! В АТБ заспокоїли українців – усі персональні дані у безпеці
Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку даних. Джерело: АТБ

Сьогодні, 5 жовтня, Соцмережами пронеслося повідомлення, що хакерське угрупування нібито спромоглося атакувати сервери найбільшого вітчизняного ритейлера й поцупити там адреси електронної пошти, історії покупок й замовлень, номери телефонів та інші особисті дані майже восьми мільйонів покупців АТБ, а також співробітників і навіть постачальників продуктів.

Як це зазвичай відбувається у подібних випадках, зловмисники запустили лічильник, давши компанії дві години на задоволення їхньої вимоги – виплати викуп у 400 тисяч доларів криптовалютою. Інакше вони викладуть усі нібито викрадені дані у вільний доступ в мережу. Та насправді, як вже підтвердили фахівці, ці погрози виявилися не більше ніж звичайним блефом, а жодного несанкціонованого втручання сторонніх осіб до баз даних не відбулося.

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В АТБ запевнили, що зробити це технічно неможливо, бо така інформація не зберігається на атакованому ресурсі компанії. Те, що спостерігалося сьогодні, попри візуальну серйозність, фактично жодної загрози не несло. Йдеться лише про встановлену кіберзлочинцями примітивну заставку на сайті компанії.

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Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку даних

"Шановні клієнти! Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку ваших даних. Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена, – говориться в пості на сторінці АТБ у Facebook, – просимо довіряти тільки офіційним повідомленням компанії. Вибачте за незручності, про відновлення роботи повідомимо найближчим часом".

Певні зміни у роботі онлайн-сервісів компанії в АТБ пояснили проведенням технічних робіт. Звичайно ж, у разі будь-якої кіберзагрози технічним фахівцям потрібно трохи часу, аби ретельно усе перевірити, ще раз упевнитись у абсолютній безпеці усіх систем, зафіксувати потенційні спроби втручання, якщо такі мали місце.

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