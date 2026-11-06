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Це була держава в державі: як Трепак розгромив херсонську мафію

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
300
Це була держава в державі: як Трепак розгромив херсонську мафію
Ексзаступник Генпрокурора Віктор Трепак

Тодішній заступник Генпрокурора Віктор Трепак разом із 79-ю бригадою відіграв вирішальну роль в операціях 2020 року проти кримінальних угруповань на Херсонщині, які діяли в області у 2018–2020 рр. за сприяння окремих політиків і правоохоронців.

Про це пише головний редактор херсонського видання МОСТ Сергій Нікітенко, описуючи цю криміногенну систему як "державу в державі".

Журналіст згадав ці події у своєму дописі в Facebook після оприлюднення матеріалів НАБУ і САП у справі "Карфаген". Він провів паралель між викриттями антикорупційних органів і ситуацією, яку спостерігав у Херсонській області: нападами на людей, підпалами автомобілів, погрозами суддям та адвокатам і рейдерськими захопленнями.

У 2020 році Трепак приїхав до Херсона зі своєю командою. Вони вивчали матеріали справ і спілкувалися з потерпілими, слідчими та свідками. Один із колег Трепака, як переказує Нікітенко, так відреагував на почуте: "Я бачив всяке. Дев’яності, бандитизм нульових. Але те, що я бачу в Херсоні, – це ж пиздець!"

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20 січня 2020 року до Херсона, за словами журналіста, непомітно зайшла 79-та бригада. Військові встановили блокпости, заблокували поліцейські відділки та супроводжували групи правоохоронців під час обшуків у Херсоні, Олешках і Новій Каховці.

Нікітенко пов’язує операцію з розслідуванням убивства Катерини Гандзюк. Паралельно правоохоронці затримували підозрюваних у підпалах лісу та розкраданні бюджетних коштів.

"Думаю, 79-ка і Трепак зіграли тоді вирішальну роль і хоча б спробували повернути ознаки державності на Херсонщину", - підсумував Нікітенко.

У 2019-2020 рр. Віктор Трепак був заступником Генпрокурора. Під його керівництвом у ГПУ працював департамент, який займався, зокрема, розслідуванням справи Катерини Гандзюк і діяльності злочинної організації на Херсонщині.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, 20 січня 2020 року правоохоронці провели на Херсонщині спецоперацію для припинення діяльності злочинної організації, причетної до насильства та підпалів майна. Дев’ятьом людям оголосили підозри, провели понад 30 обшуків і вилучили зброю.

Нагадаомо, днями НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників злочинної організації, яку викрили в межах операції Карфаген. Наразі повідомлено про підозру п'ятьом фігурантам справи.

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