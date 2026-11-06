Це була держава в державі: як Трепак розгромив херсонську мафію

Тодішній заступник Генпрокурора Віктор Трепак разом із 79-ю бригадою відіграв вирішальну роль в операціях 2020 року проти кримінальних угруповань на Херсонщині, які діяли в області у 2018–2020 рр. за сприяння окремих політиків і правоохоронців.

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Про це пише головний редактор херсонського видання МОСТ Сергій Нікітенко, описуючи цю криміногенну систему як "державу в державі".

Журналіст згадав ці події у своєму дописі в Facebook після оприлюднення матеріалів НАБУ і САП у справі "Карфаген". Він провів паралель між викриттями антикорупційних органів і ситуацією, яку спостерігав у Херсонській області: нападами на людей, підпалами автомобілів, погрозами суддям та адвокатам і рейдерськими захопленнями.

У 2020 році Трепак приїхав до Херсона зі своєю командою. Вони вивчали матеріали справ і спілкувалися з потерпілими, слідчими та свідками. Один із колег Трепака, як переказує Нікітенко, так відреагував на почуте: "Я бачив всяке. Дев’яності, бандитизм нульових. Але те, що я бачу в Херсоні, – це ж пиздець!"

20 січня 2020 року до Херсона, за словами журналіста, непомітно зайшла 79-та бригада. Військові встановили блокпости, заблокували поліцейські відділки та супроводжували групи правоохоронців під час обшуків у Херсоні, Олешках і Новій Каховці.

Нікітенко пов’язує операцію з розслідуванням убивства Катерини Гандзюк. Паралельно правоохоронці затримували підозрюваних у підпалах лісу та розкраданні бюджетних коштів.

"Думаю, 79-ка і Трепак зіграли тоді вирішальну роль і хоча б спробували повернути ознаки державності на Херсонщину", - підсумував Нікітенко.

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У 2019-2020 рр. Віктор Трепак був заступником Генпрокурора . Під його керівництвом у ГПУ працював департамент, який займався, зокрема, розслідуванням справи Катерини Гандзюк і діяльності злочинної організації на Херсонщині.

За повідомленням Офісу Генпрокурора , 20 січня 2020 року правоохоронці провели на Херсонщині спецоперацію для припинення діяльності злочинної організації, причетної до насильства та підпалів майна. Дев’ятьом людям оголосили підозри, провели понад 30 обшуків і вилучили зброю.

Нагадаомо, днями НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників злочинної організації, яку викрили в межах операції Карфаген. Наразі повідомлено про підозру п'ятьом фігурантам справи .

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