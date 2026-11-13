"Триває робота": у Міноборони відповіли, коли внесуть до Ради законопроєкт про чіткі терміни служби

Міністерство оборони України підготувало законопроєкт щодо запровадження чітких термінів військової служби в кількох версіях. Наразі документ опрацьовують усередині уряду спільно з військово-політичним керівництвом. Остаточний варіант законодавчих змін і терміни їхнього внесення до Верховної Ради поки що не визначені.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Любов Галан під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду. За її словами, робота над документом триває активно, оскільки необхідно узгодити механізм його реалізації та визначити, яка з підготовлених версій буде взята за основу.

Законопроєкт про терміни служби опрацьовують в уряді

Любов Галан підтвердила, що Міністерство оборони вже підготувало декілька варіантів законопроєкту, який має врегулювати питання чітких термінів військової служби. Водночас перед його внесенням до парламенту тривають консультації з представниками уряду та військово-політичним керівництвом.

За словами заступниці міністра, під час опрацювання документа враховують можливі наслідки його ухвалення для військової системи та практичні умови реалізації запропонованих змін.

"Зараз триває робота всередині уряду, а також із військово-політичним керівництвом, очевидно, на який буде впливати цей законопроєкт з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена, вона триває, я б сказала, дуже активно", – розповіла Галан.

Що відомо про запровадження чітких термінів служби

Питання визначення строків військової служби та можливості переходу від мобілізаційної до контрактної армії порушували ще раніше.

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Зокрема, у березні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв про підготовку механізму, який передбачатиме чіткі терміни служби для військовослужбовців і відстрочку після завершення контракту.

Він також наголошував, що можливість укладати такі контракти матимуть не лише нові мобілізовані, а й та військові, які вже проходять службу.

"Контракти зможуть підписувати в тому числі і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби та плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної", – пояснював тоді Паліса.

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Запровадження такого механізму планується з метою переходу країни на контрактну армію.

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують масштабну реформу армії, яка передбачає нові підходи до комплектування підрозділів і поступову демобілізацію військових. Водночас акцент роблять на розвитку контрактної армії та підвищенні мотивації військових.