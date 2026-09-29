Трикутник доступності: як бізнес, громади та держава можуть створити безбар’єрне середовище

Безбар’єрність в Україні остаточно вийшла за межі соціальних ініціатив. Свідомий бізнес бачить у ній спосіб зберегти працівників і клієнтів, громади – можливість підвищити якість життя, а держава – доступність послуг. Чому формальні рішення більше не є ефективними та як провідні українські компанії, зокрема Ощадбанк, будують нову систему безбар’єрності – читайте в матеріалі.

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Від формальних пандусів до реальної доступності

Проблема безбар’єрності довго сприймалась як суто інфраструктурне завдання: збудувати пандус, установити ліфт або зробити пониження бордюру. Проте сам по собі пандус не гарантує комфорту, якщо людина не може ним скористатись або спотикається через бар’єр на наступному кроку клієнтського шляху.

Про це говорили учасники ІІІ щорічного форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки", який ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи Першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів". Захід зібрав близько 400 представників держави, бізнесу, громад, ветеранської спільноти та громадського сектору.

Учасники форуму зійшлись на тому, що доступність варто оцінювати не за кількістю збудованих об'єктів, а за конкретним результатом.

Як зазначила Перша леді Олена Зеленська у своєму зверненні до учасників форуму, починати варто з мови:

"Хтось скаже: що зміниться від того, чи ми говоритимемо "інвалід", чи "людина з інвалідністю"? Відповім: дещо важливе – людина нарешті посяде перше місце. І в нашому мовленні, і в наших діях.

І це стосується не лише дітей у школі. На будь-якому рівні – у державі, у громаді, у компанії – саме мовлення показує, кого ми ставимо на перше місце. Спочатку – людина. Саме це і є гідність. І наша власна також".

Зміни починаються зі ставлення, проте вони обов'язково мають підкріплюватись практичними рішеннями.

Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн додає, що реальна доступність охоплює весь досвід людини – від першого контакту до отримання сервісу:

"Безбар’єрність починається не з пандуса і не з адаптованого сервісу. Вона починається зі ставлення до людини – з того, як ми звертаємось один до одного, які слова використовуємо і чи бачимо перед собою насамперед людину, а не її інвалідність, вік чи інші особливості. Але ставлення має підкріплюватись конкретними рішеннями".

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Синергія трьох секторів: від декларацій до практики

Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Інна Солодка заявляє, що на сьогодні в Україні на рівні держави все ще наявна проблема фрагментарності надання послуг, але від цього треба відходити.

"Ми переформатовуємо взагалі філософію того, як має надаватись послуга, оскільки людині сьогодні важливо бути почутою, отримати вчасно послугу. На сьогодні є проблемою фрагментарність надання послуг. Людина має менше стикатися з бюрократією, коли вона має прийти і отримати одну-єдину послугу, а всі державні органи мають синхронізуватись. Тобто послуга кейс-менеджменту", – сказала Солодка на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки", організованого Ощадбанком.

Заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська зазначила, що загалом завдання держави – формувати правильне сприйняття безбар'єрності і інклюзії в суспільстві.

"Якщо це буде сформовано, і у кожного бізнесмена, чиновника, вчителя, ректора буде "червона лампочка" про те, що: "а про інклюзивність я подумав?", тоді вже всі ініціативи – державні, приватні і так далі – вже підуть органічно, і це буде норма нашого життя", – вважає заступниця керівника ОПУ.

Для громад безбар'єрність також є неабияким викликом.

"Впровадження безбар'єрності – складний процес, адже він є новим для громад. В ньому є декілька складових. Найперша – фінансова. Громади під час війни несуть дещо незвичне для них навантаження – витрати на підтримку ЗСУ, плани стійкості, інші програми соціальної спрямованості, зокрема безбар'єрності. Це одна складова. Інша – пояснювати мешканцям громад важливість цього", – констатує міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов.

"В органах місцевого самоврядування тема впровадження безбар'єрності очевидно має свої бар'єри. Вони є абсолютно різними. Базово йдеться про фізичні бар'єри, те, що треба змінювати в просторі. Їх непросто усувати. Це один із найтриваліших і найдорожчих процесів. Мало мати кошти чи прийняте рішення в сесійному залі. Мало мати проєкт. Дуже важливо, щоб після втілення він не мав статус псевдодоступності й псевдобезбар'єрності", – зазначає секретар Полтавської міської ради, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Наталія Козловська у своєму виступі на форумі зазначила, що для громад міністерство ініціює проєкт "Рух без бар'єрів", який повинен на території населених пунктів сформувати комплексне бачення того, яким чином середовище повинно стати таким, щоб відображати підхід: гідність, самостійність, включеність.

"Як із використанням цих трьох принципів необхідно сформувати маршрут на місцевому рівні, яким чином громади повинні почати змінювати філософію пристосування тієї радянської спадщини, яка нам дісталась, для того, щоб послугами можливо було скористатись. І ми побачили, що на рівні органів місцевого самоврядування також є нюанси. Не всі сприймають безбар'єрність як безбар'єрність. Для когось це пандус", – зазначила вона.

Стосовно бізнесу, фінансів, то для компаній безбар’єрність перестає бути просто пунктом у звітах із корпоративної соціальної відповідальності. Сьогодення переводить це питання у прагматичну площину: кожен бар’єр – це втрачений клієнт або неотриманий фахівець.

Безбар'єрний простір і сервіс перестають бути привілеєм чи базовою поступкою – вони стають необхідною умовою для стійкості країни та якісного життя кожного громадянина.

Масштаб аудиторії, яка потребує безперешкодного доступу, постійно зростає.

"За оцінками уряду, кожен п’ятий українець після завершення війни або матиме статус ветерана, або буде членом ветеранської родини. І це лише одна з причин, чому впровадження безбар'єрності має стати єдиним прийнятним стандартом надання послуг", – констатує голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук зазначив, що інклюзивність перестала бути інструментом конкурентної переваги та перетворилась на базову норму і стандарт надання послуг на українському фінансовому ринку.

"Моя точка зору і глибоке переконання, що інклюзивність не є фактором, пов’язаним із конкурентоспроможністю або з конкуренцією як такою. Інклюзивність вже є нормою або базовим стандартом, без якого сьогодні важко й не потрібно уявляти банківський сервіс та взагалі послуги, особливо в Україні".

І банк вже реалізує проєкти, що орієнтовані на цих споживачів, зокрема на підприємців.

"Ми в Ощаді вже запровадили чотири рішення, які допомагають імплементувати безбар'єрність для підприємців. Це фінансування і підтримка ветеранського бізнесу, підтримка і розвиток жіночого бізнесу, фінансування прифронтових територій, це вже кожен 5-й виданий кредит мікро-, малому та середньому бізнесу та зрештою цифровізація надання послуг", – зазначає членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ Наталя Буткова-Вітвіцька.

Своєю чергою голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що НБУ готує цілісну Стратегію розвитку фінансової інклюзії, яка перетворить найкращі практики на єдині обов'язкові стандарти і буде стимулювати створення доступної кожному фінансової системи:

"Ми працюємо над Стратегією розвитку фінансової інклюзії, яка має об’єднати напрацьовані рішення в цілісну довгострокову політику – з чіткими цілями, вимірюваними показниками, визначеною відповідальністю та регулярним моніторингом. Кращі практики мають ставати стандартами, стандарти – частиною правил. Так ми будуємо фінансову систему, доступність якої для кожного не залежатиме від обставин", – зауважив Андрій Пишний.

Довідка:

За оцінками міністерства у справах ветеранів після завершення активних бойових дій та демобілізації ветеранська спільнота (включно з членами родин) становитиме 15-18% усього потенційного споживчого ринку України (якщо розрахувати до теперішньої чисельності населення України).

За даними Міністерства соціальної політики станом на початок 2026 року кількість зареєстрованих осіб з інвалідністю в Україні перевищила 3 мільйони. Це приблизно 10% усього населення країни.

Одним із результатів форуму стало рішення про те, що Ощадбанк та Європейська Бізнес Асоціація створять спільний Комітет з безбар'єрності. Новий майданчик має об'єднати бізнес для практичних рішень. І йдеться не лише про окремі корпоративні практики, а й про можливість поширити нові підходи на цілі галузі економіки.

Частиною його роботи стане напрацювання змін до законів та подання державі пропозиції щодо нових законів і податкових чи економічних стимулів.

Ще один напрям – поширення практичного досвіду: як зробити сайти, додатки, магазини та офіси доступними для всіх.

В цьому знадобиться вже наявний досвід Ощадбанку.

"Не можна побудувати безбар'єрність в окремому банку чи організації. Це завжди про взаємодію. Саме екосистема партнерств рухає нас до подолання бар'єрів. Ощадбанк системно розвиває безбар'єрність у фінансовому секторі – від доступності сервісів до зміни підходів і корпоративної культури. Водночас ми вже ділимось цим досвідом із громадами по всій Україні", – розповів заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

"Саме такий практичний досвід, як досвід Ощадбанку, має особливу цінність. Коли організація не лише впроваджує принципи безбар'єрності у власній роботі, а й відкрито ділиться ними, вона допомагає іншим проходити цей шлях швидше. Культура поширюється не через повчання, а через приклад", – відзначила радниця-уповноважена президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.

Жоден із секторів не здатний побудувати безбар’єрне середовище поодинці. Держава формує нормативну базу та стратегічні орієнтири, громади відповідають за фізичну доступність локальної інфраструктури та транспорту, а бізнес втілює ці принципи у щоденній сервісній моделі та корпоративній культурі.

Безбар'єрність стане усталеною нормою в нашому суспільстві тільки тоді, коли за неї відповідатимуть всі зацікавлені – і держава, і громади, і громадянське суспільство, і бізнес. При цьому в синергії та через постійний обмін думками і досвідом.

Для цього Ощабанк у партнерстві з Visa організовує та проводить щорічні форуми "Моя безбар’єрність".

"Ми послідовно підтримуємо партнерства, які допомагають укорінювати принципи безбар’єрності в Україні. Одним із таких партнерів є Ощадбанк, із яким нас об’єднують інклюзивні цінності та багаторічна співпраця. Наш спільний форум уже третій рік поспіль підтверджує статус ключового майданчика для обміну досвідом розбудови безбар’єрного середовища та перетворення напрацьованих принципів на реальні зміни", – відзначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.