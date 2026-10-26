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Третій рік поспіль: Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які висвітлюють війну

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
552
Третій рік поспіль: Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які висвітлюють війну
Загальна кількість переглядів відео Дмитра Гордона перевищила 5,8 млрд. Джерело: Дмитрий Гордон / Facebook

Засновник видання "Гордон", журналіст Дмитро Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які розповідають про війну країни-агресора Росії проти України. На першій позиції цього списку видання знаходиться вже третій рік поспіль.

Про це Дмитро Гордон розповів у Telegram-каналі. Відповідний рейтинг 23 жовтня опублікувало видання "Слово і діло".

Так, канал "В гостях у Гордона" за рік збільшив аудиторію до 4,55 млн підписників (+2,3%), а кількість переглядів перевищила 3,4 млрд. Другий канал журналіста – "Дмитрий Гордон" – має 3,65 млн підписників (+2,9% за рік) і понад 2,4 млрд переглядів. Разом обидва YouTube-канали Гордона нараховують 8,2 млн підписників і понад 5,9 млрд переглядів.

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"Я дуже вдячний своїм глядачам за довіру! Я кожен ефір говорю і повторюю тут: ви – найкраща аудиторія у світі!", – написав Дмитро Гордон.

Третій рік поспіль: Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які висвітлюють війну

Як змінився рейтинг блогерів за рік. Джерело: Інфографіка slovoidilo.ua

Зазначимо, що другу позицію в рейтингу посів телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров із каналом "Світ навиворіт". Його аудиторія за рік зросла до 4,28 млн підписників (+1,7%), а кількість переглядів перевищила 1,4 млрд.

На третьому місці – журналіст і телеведучий Володимир Золкін, відомий завдяки інтерв'ю з російськими військовополоненими. Його канал має 2,31 млн підписників, що на 0,4% менше, ніж торік, і 1,5 млрд переглядів.

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