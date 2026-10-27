Традиційна бетонна стяжка в минулому: названо новий тренд у ремонтах

Під час ремонту підлогу можна вирівняти без традиційної цементної стяжки. Альтернативою стала суха технологія, за якої нерівності компенсують спеціальною засипкою, а зверху укладають міцні плити.

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OBOZ.UA розповідає, що такий спосіб дає змогу уникнути тривалого висихання розчину та швидше перейти до наступних етапів робіт. Особливо зручним він може бути у квартирах і старих будинках, де важливо скоротити тривалість ремонту.

Що таке суха стяжка

На відміну від традиційної технології, суха стяжка не передбачає заливання цементно-піщаного розчину. Перепади висоти вирівнюють спеціальною сухою засипкою, яку розподіляють по підлозі та ретельно вирівнюють за рівнем. Після цього конструкцію закривають спеціальними плитами, найчастіше з гіпсоволокна.

У результаті утворюється рівна основа для фінішного покриття. При цьому важливо використовувати саме плити, призначені для облаштування підлоги, а не звичайний гіпсокартон.

Як суха стяжка допомагає прискорити ремонт

Головна перевага технології – відсутність потреби чекати, поки висохне мокрий розчин. Після монтажу сухої системи до наступних етапів ремонту часто можна переходити значно швидше. Деякі виробники пропонують конструкції, на які фінішне покриття можна укладати приблизно через добу. Точний термін залежить від обраної системи та матеріалів.

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Серед інших переваг – менша кількість будівельної вологи в приміщенні, адже під час монтажу не використовують цементний розчин. Крім того, суха конструкція може мати меншу вагу, що особливо важливо під час ремонту старих будинків. Водночас допустиме навантаження на перекриття потрібно перевіряти окремо.

Монтаж також не потребує приготування великих обсягів цементної суміші. Однак суха технологія не означає повної відсутності пилу: він може утворюватися під час засипання матеріалу та різання плит.

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Як правильно монтувати суху стяжку

Спочатку необхідно зняти старе покриття, прибрати сміття та перевірити стан основи. Щілини й отвори, через які може просипатися засипка, потрібно закрити. Після цього укладають передбачені системою розділювальні шари та крайову стрічку вздовж стін.

Далі сухий матеріал рівномірно розподіляють по поверхні й вирівнюють за встановленими орієнтирами. Цей етап потребує особливої уваги, оскільки від якості підготовки залежить стійкість підлоги. Помилки можуть призвести до просідання конструкції та появи скрипів.

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На вирівняну поверхню укладають спеціальні плити. Їхні стики з'єднують відповідно до інструкції виробника – зазвичай за допомогою клею та, якщо цього вимагає система, кріплень. У результаті має утворитися стійкий шар, який рівномірно розподілятиме навантаження.

Де в Європі використовують суху стяжку

Сухі підлогові системи вже застосовують у Німеччині та інших європейських країнах. Їх використовують, зокрема, під час реконструкції старих будинків і облаштування нових приміщень.

Виробники пропонують рішення для різних типів основ, зокрема дерев'яних перекриттів. Також існують окремі системи для теплої підлоги та вологих приміщень. Однак сумісність залежить від конкретної конструкції, тому перед вибором потрібно перевіряти характеристики всієї системи.

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Чи підходить суха стяжка для плитки, ламінату й паркету

Суху стяжку можна використовувати як основу для різних фінішних покриттів, зокрема ламінату та паркетної дошки. Водночас перед монтажем необхідно перевірити вимоги виробника до конкретної системи.

Якщо планується укладання керамічної плитки, важливо врахувати жорсткість основи, допустиме навантаження, формат плитки та тип клею. Для деяких тонких еластичних покриттів може знадобитися додаткове суцільне вирівнювання поверхні.

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Тому спочатку варто визначитися з фінішним покриттям, а вже потім обирати матеріали для стяжки.

У яких випадках суха стяжка може не підійти

Суха технологія не є універсальною заміною бетонній стяжці. У приміщеннях, де можливі протікання або регулярно потрапляє вода, необхідно використовувати систему, прямо призначену для таких умов, і передбачити належну гідроізоляцію.

Не варто також намагатися приховати сухою засипкою серйозні дефекти перекриття. Якщо основа нестабільна, має значні пошкодження або перепади висоти, спочатку потрібно оцінити її стан. Крім того, важливо враховувати вимоги до навантажень, адже не кожен матеріал для засипки підходить для будь-якої конструкції.

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Що потрібно врахувати перед ремонтом

Суха стяжка дає змогу вирівняти підлогу без тривалого висихання розчину та може прискорити ремонт. Такий варіант варто розглядати для житлових квартир, старих будинків і приміщень, де важливо обмежити додаткову вагу конструкції.

Водночас результат залежить від правильного вибору системи, підготовки основи та дотримання технології монтажу. Перед купівлею матеріалів потрібно ознайомитися з інструкцією виробника й переконатися, що обрана система підходить для конкретного приміщення та майбутнього підлогового покриття.

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