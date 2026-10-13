Терехов категорично проти підвищення податків і замороження соціальних виплат: це підриває соціальну стійкість

Замороження соціальних виплат у період війни та економічної кризи категорично неприпустимо. Натомість держава має знизити податки на продукти і найнеобхідніші товари.

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Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна.

"Я категорично не погоджуюсь з політиками та експертами, які зараз пропонують заморожувати соціальні виплати. Закликають збільшувати податки для українських родин, посилювати податковий і адміністративний тиск на ФОПів. Такі ідеї знищують суспільний договір, підривають соціальну стабільність, а відтак і стійкість українського суспільства перед агресором", – сказав Терехов.

Він додав, що навіть успішні європейські країни, на кшталт Франції чи Італії, мають низькі ставки на базові продукти харчування.

"Зараз, в Україні, коли ціни невпинно ростуть, а людям потрібно підготуватись до важкої зими зниження податків на базові продукти харчування, ліки, тимчасове зниження ПДВ на побутові енергоприлади – це абсолютна необхідність", – наголосив Терехов.

Як зазначив очільник АПМГ, дуже важливо, що проблема боротьби з бідністю зараз почала активно дебатуватись в медіа та експертному середовищі. За його словами, в нинішніх умовах ворог намагається завдавати ударів одразу з двох боків: по фронту і тилу, тож підтримка армії і підтримка громадян – це два чітких пріоритети держави.

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"Мусимо розуміти, що мета ворога – зробити життя людей в Україні нестерпним", – зазначив Терехов, додавши, що в цьому і полягає мета росіян – виштовхати збідніли українські родини за кордон.

Відповідно, підкреслив він, акцент на соціальній відповідальності держави аж ніяк не є "популізмом", на що вказують його критики. Натомість – це питання майбутнього України як такої.

"Не можна просто розводити руками і казати, що ресурсів немає. Насправді, ресурси є. Це трильйон гривень у "тіні", які зараз йдуть на збагачення окремих спритних ділків. Ресурс – це припинення неефективних видатків, посилення контролю і звітності при реалізації державних проєктів. З цим ресурсом потрібно працювати. Мобілізувати їх, щоб допомогти людям", – вказав Ігор Терехов.

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