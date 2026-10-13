Терехов категорично проти підвищення податків і замороження соціальних виплат: це підриває соціальну стійкість

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиДонецьк сьогодні"У будинках розруха, а дикі звірі вже обживають "столицю": окупанти підготували низку "сюрпризів" для підконтрольної їм частини Донбасу"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – PoliticoНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуНайдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогуРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світла"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". ФотоКличко відвідав водопровідну насосну станцію "Київводоканалу". Фото

Терехов категорично проти підвищення податків і замороження соціальних виплат: це підриває соціальну стійкість

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
icon 478
Терехов категорично проти підвищення податків і замороження соціальних виплат: це підриває соціальну стійкість
Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Джерело: прес-служба міськради Харкова

Замороження соціальних виплат у період війни та економічної кризи категорично неприпустимо. Натомість держава має знизити податки на продукти і найнеобхідніші товари.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна.

"Я категорично не погоджуюсь з політиками та експертами, які зараз пропонують заморожувати соціальні виплати. Закликають збільшувати податки для українських родин, посилювати податковий і адміністративний тиск на ФОПів. Такі ідеї знищують суспільний договір, підривають соціальну стабільність, а відтак і стійкість українського суспільства перед агресором", – сказав Терехов.

Він додав, що навіть успішні європейські країни, на кшталт Франції чи Італії, мають низькі ставки на базові продукти харчування.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 5,9 т.
Коли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертів
icon 5,9 т.
Коли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертів
Микола ТоменкоМикола Томенко
icon 5,5 т.
Замість Леніна Мазепа? Де в Києві історично правильне місце для памʼятника великому гетьману
icon 5,5 т.
Замість Леніна Мазепа? Де в Києві історично правильне місце для памʼятника великому гетьману
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 4,2 т.
В Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось
icon 4,2 т.
В Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось

"Зараз, в Україні, коли ціни невпинно ростуть, а людям потрібно підготуватись до важкої зими зниження податків на базові продукти харчування, ліки, тимчасове зниження ПДВ на побутові енергоприлади – це абсолютна необхідність", – наголосив Терехов.

Як зазначив очільник АПМГ, дуже важливо, що проблема боротьби з бідністю зараз почала активно дебатуватись в медіа та експертному середовищі. За його словами, в нинішніх умовах ворог намагається завдавати ударів одразу з двох боків: по фронту і тилу, тож підтримка армії і підтримка громадян – це два чітких пріоритети держави.

"Мусимо розуміти, що мета ворога – зробити життя людей в Україні нестерпним", – зазначив Терехов, додавши, що в цьому і полягає мета росіян – виштовхати збідніли українські родини за кордон.

Відповідно, підкреслив він, акцент на соціальній відповідальності держави аж ніяк не є "популізмом", на що вказують його критики. Натомість – це питання майбутнього України як такої.

"Не можна просто розводити руками і казати, що ресурсів немає. Насправді, ресурси є. Це трильйон гривень у "тіні", які зараз йдуть на збагачення окремих спритних ділків. Ресурс – це припинення неефективних видатків, посилення контролю і звітності при реалізації державних проєктів. З цим ресурсом потрібно працювати. Мобілізувати їх, щоб допомогти людям", – вказав Ігор Терехов.

Схожі теми
українцібідністьІгор ТереховІгор Терехов
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись