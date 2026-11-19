В Україні найближчими днями збережеться відносно комфортна температура повітря, однак погода буде дощовою та вітряною. Уже 20 листопада територія країни опиниться під впливом циклону й атмосферних фронтів.

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Очікуються опади, сильні пориви вітру та щільна хмарність. Водночас похолодання прогнозують із 22 листопада, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода 20 листопада

У п'ятницю, 20 листопада, в Україні очікуються дощі, сильний вітер і хмарна погода. Температура повітря вдень становитиме +5…+10 градусів.

У південних, центральних областях та на Закарпатті буде тепліше – від +9 до +14 градусів. На крайній півночі стовпчики термометрів покажуть +3…+5 градусів.

Синоптикиня радить не забувати парасолі, обирати відповідне взуття та одягатися тепліше.

Погода в Києві 20 листопада

У столиці п'ятниця також буде дощовою та вітряною. Вдень температура повітря становитиме +6…+8 градусів.

Коли в Україну прийде похолодання

За прогнозом Наталки Діденко, похолодання в Україні очікується з 22 листопада. Саме тоді комфортне тепло почне відступати.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цього тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак майже через день очікуються дощі. Наприкінці тижня в окремих регіонах опади можуть переходити в мокрий сніг, а температура почне знижуватися.