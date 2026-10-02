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Тепло чи холод? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на вихідних. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
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Тепло чи холод? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на вихідних. Карта
Найпрохолодніше буде на сході та півночі країни
Джерело: pixabay

Погода в Україні на вихідних, 3 та 4 жовтня, буде переважно сухою та без істотних опадів. У більшості областей очікується мінлива або невелика хмарність, а місцями буде сонячно. 

Найпрохолодніше буде на сході та півночі країни, тоді як найтепліше – на заході та півдні. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 3 жовтня

У західних областях опадів не очікується. Вночі температура становитиме +4...+9 градусів, а вдень повітря прогріється до +15...+20 градусів. В Ужгороді буде до +20, в Івано-Франківську +16...+18, на Волині та Рівненщині +15...+17 градусів.

На півночі буде невелика хмарність без опадів. Вночі очікується +5...+8 градусів, удень +14...+17. У Житомирі та Києві буде +14...+17, у Чернігові +15...+17, а на Сумщині +11...+13 градусів.

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У центральних областях буде малохмарно та сонячно. Вночі температура опуститься до +4...+8 градусів, удень становитиме +14...+18. У Вінниці, Черкасах та Кропивницькому очікується +15...+18, у Полтаві – близько +13...+15 градусів.

На сході буде сонячно, місцями з невеликою хмарністю. Вночі прогнозують +5...+8 градусів, удень +11...+16. У Харкові буде +11...+13, у Краматорську та Донецьку – до +14...+16 градусів.

На півдні та в Криму очікується ясна й сонячна погода. Вночі буде +7...+13 градусів, удень повітря прогріється до +16...+19.

Тепло чи холод? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на вихідних. Карта

Погода в Україні 3 жовтня 2026

Джерело: Скриншот

Погода 4 жовтня

У західних областях вночі температура становитиме +4...+9 градусів, а вдень – +17...+20.

На півночі прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде +6...+10 градусів, удень +14...+17.

У центральних областях місцями буде хмарно, але істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме +5...+11 градусів, удень +15...+18.

На сході очікується мінлива хмарність і сонце з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від +2 до +11 градусів, удень – від +12 до +16.

На півдні та в Криму буде мінлива хмарність. Вночі прогнозують +7...+14 градусів, а вдень +14...+18.

Тепло чи холод? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на вихідних. Карта

Погода в Україні 4 жовтня 2026

Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні. Найбільш імовірним періодом похолодання називають січень.

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