Театр в бомбосховищі та флешмоб підземних шкіл: один із топ-5 арт-фестів Європи GogolFest проведуть у підземеллях Запоріжжя

1 по 4 жовтня у Запоріжжі відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST Покрова, визнаний одним із п'яти найкращих фестивалів Європи за версією EFFE Awards.

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Його головна відмінність – повна адаптація до реалій прифронтового міста: 95% заходів відбудеться в укриттях, бункерах, паркінгах, підземних школах та бомбосховищах, тому фестиваль має нульовий ризик скасування чи переривання через повітряні атаки.

Запорізький "ГогольФест" отримав концептуальну назву TimeCode: його програма – це дослідження трьох етапів українського таймкоду – минулого, теперішнього та майбутнього.

У програмі – театр зі Швейцарії в бункері, виступ DakhaBrakha у паркінгу та перший у світі прецедент синхронної підземної арт-трансляції за участю сотень дітей – учнів 15 підземних шкіл.

FUTURUM: DakhaBrakha оркеструє підземний телеміст між 15 школами з паркінгу в Запоріжжя

Режисер події Владислав Троїцький готує масштабний телеміст-перформанс Futurum. Проєкт уперше в Україні об'єднає розрізнену підземну інфраструктуру міста в єдину цифрову мистецьку мережу:

Концерт лауреатів Шевченківської премії у підземному паркінгу: етно-хаос гурт DakhaBrakha , які представляли Україну перед 25-мільйонною аудиторією на світовій виставці World Expo – відіграє живий сет безпосередньо у підземному паркінгу Запоріжжя, який перетвориться на головний цифровий медіахаб фестивалю.

етно-хаос гурт , які представляли Україну перед 25-мільйонною аудиторією на світовій виставці World Expo – відіграє живий сет безпосередньо у підземному паркінгу Запоріжжя, який перетвориться на головний цифровий медіахаб фестивалю. Синхронний перформанс: Паралельно у 15 підземних школах міста сотні дітей розпочнуть хореографічний перформанс. Кожна школа через рух та декорації розповідатиме свою унікальну історію про страхи, мрії та майбутнє.

Паралельно у 15 підземних школах міста сотні дітей розпочнуть хореографічний перформанс. Кожна школа через рух та декорації розповідатиме свою унікальну історію про страхи, мрії та майбутнє. Трансляція на все місто: Технічні спеціалісти в реальному часі прийматимуть відеосигнал із підземних шкіл, накладатимуть цифрові ефекти й транслюватимуть готові "відеосвіти" на великі екрани у хабах "Орбіта" та "Титан", на спецмайданчиках міста та Youtube.

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"Провести найбільший фестиваль сучасного мистецтва за 30 км від фронту у Запоріжжі сьогодні – це розробка робочих інструментів безпечної взаємодії нового покоління замість того, аби паралізувати українське культурне життя, як того бажає наш ворог. Ми створюємо прецедент, коли підземні освітні простори міста на один вечір об'єднуються в єдину цифрову мережу. Діти, які щодня живуть під загрозою обстрілів, разом із Владиславом Троїцьким та DakhaBrakha створюють нову мову технологічного мистецтва. Це готовий сценарій того, як прифронтові громади можуть інтегрувати юну аудиторію в культуру, гарантуючи їм 100% безпеку", – зазначає програмна директорка фестивалю Анна Басова.

Головні історії дня

ТЕАТР У БУНКЕРАХ: авіньйонський досвід українською та рок-версія Сковороди

Театральний блок фестивалю ізолюється в безпечних укриттях та покаже три камерні вистави на перетині жанрів:

2 жовтня – Опера "Сковорода. Шевченко. Стус" від DakhTrio: Всеукраїнська прем'єра камерної опери, яка об'єднує академічне, фольклорне та рокове звучання. Більшість композицій на вірші Стуса та Сковороди прозвучать зі сцени вперше.

Всеукраїнська прем'єра камерної опери, яка об'єднує академічне, фольклорне та рокове звучання. Більшість композицій на вірші Стуса та Сковороди прозвучать зі сцени вперше. 3 жовтня – "Be My Margaret!" (or in the strangeness of loneliness) (Швейцарія): моно-вистава Мадлен Богхарт, побудована на інтерв’ю французької письменниці Марґеріт Дюрас. 39 європейських показів англійською та французькою мовами і вперше вистава прозвучить українською! Електронне звучання тут поєднується з класичним фортепіано, а сценографія діє як окремий персонаж.

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Один із найсильніших барабанщиків вперше представить програму, адаптовану під акустику бункерів

Музична програма зосередиться на актуальній українській електроніці, експериментальному звуці та незалежних саундколабораціях. Серед головних анонсів підземної сцени:

SI Process від спільноти Brave! Factory: електронний проєкт Станіслава Іващенка (відомого як "Людина Драм-Машина"). Один із найсильніших українських барабанщиків та саундпродюсерів представить спецпрограму, адаптовану під акустику укриттів.

електронний проєкт Станіслава Іващенка (відомого як "Людина Драм-Машина"). Один із найсильніших українських барабанщиків та саундпродюсерів представить спецпрограму, адаптовану під акустику укриттів. Спільний експериментальний проєкт Стаса Корольова та Анастасії Весни на межі альтернативної сцени, авторської пісні та перформативних практик.

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А освітньо-дискусійний блок фестивалю сформують відомі аналітики, урбаністи, архітектори та соціологи:

2.10 – Дискусія про трансформацію громадських просторів у прифронтових зонах. Що саме варто відбудовувати після війни, які об'єкти мають стати новими магнітами та як архітектура впливає на комунікацію громади із зовнішнім світом.

Що саме варто відбудовувати після війни, які об'єкти мають стати новими магнітами та як архітектура впливає на комунікацію громади із зовнішнім світом. 3.10 – Практична лабораторія з розбудови локальних спільнот та пошуку маркерів, які об'єднують людей всередині групи в часи криз.

та пошуку маркерів, які об'єднують людей всередині групи в часи криз. 4 жовтня – "Майбутнє. Запоріжжя після": Панель за участю місцевих лідерів, архітекторів та міжнародних експертів у партнерстві.

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GogolFest Pokrova відбувається за підтримки Запорізької міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації.

Потрапити на події фестивалю можна за реєстрацією за посиланням.

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