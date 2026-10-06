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Блог

Денис Казанський
Денис Казанський

Журналіст, блогер, член української делегації у Тристоронній контактній групі

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 10,3 т.
Блог |

Так виглядає окупація: у Маріуполі росіяни викидають місцевих мешканців із квартир

Так виглядає окупація: у Маріуполі росіяни викидають місцевих мешканців із квартир
У Маріуполі росіяни відбирають квартири місцевих мешканців. Джерело: Скриншоти з відео

У Маріуполі триває "віджим" квартир. Відбувається все досить примітивно – нерухомість просто змінює власників в російському реєстрі. Після чого приходить бородатий чеченський дядя та каже законним власникам, що їхні українські документи – більше "не документи".

Процес добре ілюструє діалог, зафіксований на відео. Збережемо його для історії.

Родичка власників квартири показує українські документи, однак рейдери з неї тільки сміються. Показово, що в ході розмови жінка згадує, що дачу в неї також віджали. Люди "тієї ж національності", що й бородатий дядя, вивезли все.

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Багато людей, які чекали на Росію, думали, що коли вона прийде, зміняться тільки прапори, та ще й підвищать зарплати та пенсії. Але реальність виявилася іншою – росіяни тепер викидають місцевих мешканців із їхніх квартир. Вселяються силою, змінюють замки та живуть на місці вигнаних маріупольців.

Так виглядає не визволення. Такий вигляд має окупація.

Так виглядає окупація: у Маріуполі росіяни викидають місцевих мешканців із квартир

Джерело: Скриншот

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дениса Казанського
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