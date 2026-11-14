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"Систематично пиячив і зривав явки": як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
540
"Систематично пиячив і зривав явки": як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи
За рік до смерті його повністю реабілітували

Український письменник Остап Вишня, справжнє ім'я якого Павло Губенко, після повернення з радянських таборів опинився під наглядом спецслужб СРСР. У 1943 році його завербували під псевдонімом "018", розраховуючи отримувати інформацію про українську інтелігенцію та націоналістичне підпілля.

Однак письменник фактично не співпрацював із радянськими органами, а зустрічі з кураторами зводив до порожніх розмов. Про це свідчать розсекречені архівні документи СБУ.

Як Остап Вишня став агентом "018"

Після десяти років північних таборів, звідки він вийшов наприкінці 1943 року, виснаженого та важко хворого письменника завербували радянські спецслужби. Чекісти розраховували, що пережиті репресії зроблять його слухняним інформатором у середовищі української інтелігенції.

Однак їхні очікування не справдилися. В архівних матеріалах радянські спецслужби дали агенту "018" негативну характеристику.

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"З органами МДБ фактично не працював, розробкою українських націоналістів зі своїх зв'язків не займався, поводився з нашими органами як дворушник... систематично пиячив, через що зривав явки", – йдеться у висновку чекістів.

Зрештою письменника визнали безперспективним агентом, а його справу передали до архіву.

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

Військовий медик УНР і письменник, якого знала вся Україна

Павло Губенко народився 13 листопада 1889 року. У 1919 році він очолював медично-санітарне управління Міністерства шляхів УНР. Під час визвольних змагань потрапив у полон до більшовиків і перебував в ув'язненні до 1921 року.

Писати почав під ім'ям Павло Грунський, а вже у 1921 році взяв псевдонім Остап Вишня. Працював у газеті "Вісті ВУЦВК", був одним із творців сатиричного журналу "Червоний перець" і мешкав у харківському будинку "Слово".

Його гумористичні твори, які письменник називав "усмішками", виходили тисячними накладами. За народною популярністю Остап Вишня поступався хіба Тарасу Шевченку.

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

Сфабрикована справа та смертний вирок

У грудні 1933 року письменника заарештували. Його звинуватили у підготовці замаху на партійного діяча Павла Постишева. Під тиском Остап Вишня підписав зізнання у сфабрикованій справі.

У 1934 році смертний вирок йому замінили на десять років таборів Ухтпечлагу.

За спогадами сучасників, письменникові вдалося вдруге уникнути смерті під час табірного терору 1937–1938 років. Етап затримався через кригу на річці Печорі. За цей час змінилося керівництво табору, а документи письменника загубилися.

Повернення до Києва та реабілітація

Наприкінці 1943 року Остап Вишня вийшов на волю. Згодом він повернувся до Києва, де до кінця життя працював у редакційній колегії журналу "Перець".

Письменник помер у 1956 році. За рік до смерті його повністю реабілітували.

Архівні матеріали, які розкривають подробиці вербування та співпраці Остапа Вишні з радянськими спецслужбами, зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ (ф. 65, оп. 1, спр. С-966, т. 1, т. 2; ф. 60, оп. 1, спр. 29563).

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

''Систематично пиячив і зривав явки'': як Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Архівні документи

Остап Вишня саботував співпрацю з радянськими спецслужбами. Джерело: facebook.com/archive.ssu

Як повідомляв OBOZ.UA, на 93-му році життя помер український письменник і драматург Йосип Струцюк. Поет присвятив творчості понад пів століття, написав десятки книжок, збирав народні пісні та створював кінофільми. Але митець не прагнув гучної слави й не гнався за літературними регаліями.

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