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Синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні в суботу. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні в суботу. Карта
Уже в неділю атмосферний фронт принесе дощі. Джерело: pexels

У суботу, 10 жовтня, в Україні очікується тепла та комфортна погода без опадів. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +18…+22 градусів, а на півдні буде ще тепліше.

Уже в неділю, 11 жовтня, атмосферний фронт принесе дощі в частину регіонів країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 10 жовтня

За прогнозом синоптикині, субота буде сприятливою для відпочинку на природі та поїздок за місто, адже дощу не очікується в жодному регіоні України.

У більшості областей температура повітря становитиме +18…+22 градуси. На півдні повітря прогріється до +24 градусів, тоді як у північних областях буде трохи свіжіше – від +16 до +18 градусів.

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Синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні в суботу. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Де пройдуть дощі в неділю

У неділю, 11 жовтня, черговий атмосферний фронт принесе опади в західні області України, на Вінниччину та в північні регіони.

На заході країни температура повітря знизиться до +10…+13 градусів. На решті території переважатиме тепла повітряна маса, тож стовпчики термометрів показуватимуть +19…+24 градуси. На півдні буде найтепліше – від +23 до +26 градусів.

Водночас на півдні, сході та в більшості центральних областей істотних опадів у неділю не прогнозують.

Якою буде погода в Києві на вихідних

У суботу, 10 жовтня, у столиці опадів не передбачається. Рвучкий вітер стихне після обіду, а максимальна температура повітря становитиме близько +17 градусів.

У неділю в Києві потеплішає до +21 градуса. Істотні опади малоймовірні, проте ближче до вечора може пройти невеликий дощ.

Синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні в суботу. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Як розповідав OBOZ.UA, в Укргідрометцентрі розповіли, чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолодання.

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