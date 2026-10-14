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Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер: де вдарять заморозки. Карта

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер: де вдарять заморозки. Карта
У четвер, 15 жовтня, у частині областей України очікується прохолодна погода. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

У четвер, 15 жовтня, у частині областей України очікується прохолодна погода, місцями можливі дощі. Водночас у більшості північних і центральних областей уночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Там оголосили жовтий рівень небезпечності через заморозки, які можуть вплинути на рослини та сільськогосподарські культури.

Якою буде погода в регіонах України

У західних областях переважатиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. У Львові, Луцьку та Рівному вночі очікується від +7 до +9 градусів, удень – від +9 до +11.

У Тернополі та Івано-Франківську вдень буде від +8 до +10 градусів, а в Ужгороді повітря прогріється до +11...+13 градусів.

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На півночі та в центрі країни вночі температура переважно становитиме від +4 до +8 градусів, удень – від +8 до +14.

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер: де вдарять заморозки. Карта

Прогноз погоди на 15 жовтня. Джерело: Скриншот

У Києві прогнозують +6...+8 градусів уночі та +10...+12 удень. У Полтаві можливий дощ, а температура протягом доби коливатиметься в межах +8...+10 градусів.

У східних областях місцями очікуються дощі. У Харкові вночі та вдень прогнозують +10...+12 градусів, у Дніпрі – +11...+13 уночі та +9...+11 удень. У Луганську повітря прогріється до +18...+20 градусів, а в Донецьку – до +16...+18.

На півдні України температура вночі становитиме переважно +9...+14 градусів, удень – від +10 до +16. В Одесі буде малохмарно, повітря прогріється до +13...+15 градусів. У Запоріжжі та Криму можливі дощі.

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер: де вдарять заморозки. Карта

Жовтий рівень небезпечності через заморозки. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, в Україні до кінця тижня поступово холоднішатиме, а в більшості областей періодично дощитиме. За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, з 15 жовтня на більшість регіонів впливатиме циклон із Чорного моря, який принесе невеликі та помірні опади й переважно хмарну погоду.

Як писав OBOZ.UA, 13 жовтня сніг укрив вершину гори Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах. За даними гірських рятувальників Прикарпаття, температура повітря там опустилася до -4 градусів, а через хмарність видимість була обмежена.

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