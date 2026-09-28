Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні: чи чекати тепла. Карта

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 100
Синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні: чи чекати тепла. Карта
У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується переважно ясна та суха погода.
Джерело: Pexels

У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується переважно ясна та суха погода. У більшості регіонів удень температура повітря становитиме +16...+19 °C, а найтепліше буде на півдні та Закарпатті – до +21 °C.

За даними Українського гідрометцентру, опадів не прогнозується. Уночі температура повітря залежно від регіону коливатиметься від +7 до +17 °C.

Якою буде погода в регіонах України

У Києві та області очікується ясна та суха погода. Уночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень термометри покажуть +16...+19 °C.

У західному регіоні буде сухо та сонячно. Уночі температура опуститься до +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +16...+19 °C. На Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +21 °C.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,4 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
icon 3,4 т.
На Левів чекають серйозні проблеми, а Діви зможуть зробити правильний вибір: гороскоп на 29 вересня
Дмитро СнєгирьовДмитро Снєгирьов
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
icon 1,3 т.
Стратегічний форпост у заручниках: як окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 484
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати
icon 484
Коли будуть магнітні бурі в жовтні: названо небезпечні дати

На півночі очікується ясний день. Температура повітря вдень становитиме +16...+19 °C, а вночі – +9...+11 °C.

Синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні: чи чекати тепла. Карта

Погода на 29 вересня

Джерело: Скриншот

У центральних областях пануватиме тепла та сонячна погода. Стовпчики термометрів удень покажуть +16...+19 °C, а вночі температура коливатиметься від +10 до +13 °C.

На сході передбачається малохмарна погода без опадів. Удень температура повітря становитиме +16...+19 °C, уночі – +9...+12 °C.

На півдні України та в Криму буде найтепліше. Удень повітря прогріється до +17...+21 °C, уночі температура становитиме +12...+17 °C. На узбережжі можлива мінлива хмарність.

Синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні: чи чекати тепла. Карта

Осінь. Ілюстративне фото.

Джерело: Pexels

Нагадаємо, початок жовтня в Україні прогнозують теплим, сонячним і здебільшого сухим, однак у першій половині місяця можливі заморозки. Синоптик Віталій Постригань зазначав, що до кінця вересня вітер поступово слабшатиме, а сонячних днів в Україні стане більше.

Як писав OBOZ.UA, за попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Очікується, що грудень буде аномально теплим, тоді як найбільше похолодання ймовірне у січні – саме тоді можливі морози та снігопади.

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись