У вівторок, 29 вересня, в Україні очікується переважно ясна та суха погода. У більшості регіонів удень температура повітря становитиме +16...+19 °C, а найтепліше буде на півдні та Закарпатті – до +21 °C.

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За даними Українського гідрометцентру, опадів не прогнозується. Уночі температура повітря залежно від регіону коливатиметься від +7 до +17 °C.

Якою буде погода в регіонах України

У Києві та області очікується ясна та суха погода. Уночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень термометри покажуть +16...+19 °C.

У західному регіоні буде сухо та сонячно. Уночі температура опуститься до +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +16...+19 °C. На Закарпатті стовпчики термометрів покажуть до +21 °C.

На півночі очікується ясний день. Температура повітря вдень становитиме +16...+19 °C, а вночі – +9...+11 °C.

У центральних областях пануватиме тепла та сонячна погода. Стовпчики термометрів удень покажуть +16...+19 °C, а вночі температура коливатиметься від +10 до +13 °C.

На сході передбачається малохмарна погода без опадів. Удень температура повітря становитиме +16...+19 °C, уночі – +9...+12 °C.

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На півдні України та в Криму буде найтепліше. Удень повітря прогріється до +17...+21 °C, уночі температура становитиме +12...+17 °C. На узбережжі можлива мінлива хмарність.

Нагадаємо, початок жовтня в Україні прогнозують теплим, сонячним і здебільшого сухим, однак у першій половині місяця можливі заморозки. Синоптик Віталій Постригань зазначав, що до кінця вересня вітер поступово слабшатиме, а сонячних днів в Україні стане більше.

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Як писав OBOZ.UA, за попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Очікується, що грудень буде аномально теплим, тоді як найбільше похолодання ймовірне у січні – саме тоді можливі морози та снігопади.

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