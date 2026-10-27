Синоптики уточнили прогноз на середу в Україні: де буде найтепліше. Карта

У середу, 28 жовтня, на переважній частині України буде суха погода, лише в деяких центральних областях, а також на Волині можливі дощі.

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Найнижча температура цього дня очікується на півночі країни – +10 градусів, найтепліше буде в Криму – до 21 градуса тепла. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода 28 жовтня в Україні

У північних регіонах буде переважно без опадів, лише в Житомирі можливий дощ. Вночі температура повітря очікується +4...+8 градусів, вдень +8...+11 градусів.

У центральних областях України в середу дощ очікується в Кіровоградській та Черкаській областях. Нічна температура +7...+12 градусів, денна +10...+16 градусів.

На півдні цього дня прогнозують переважно суху погоду, лише в Миколаївській області можливий дощ. Нічна температура повітря очікується +10...+15 градусів, денна +14... +18 градусів.

На сході нашої країни буде переважно суха погода. Вночі температура повітря досягне +8...+12 градусів, вдень +10...+14 градусів.

28 жовтня на заході України буде переважно суха погода, лише у Волинській області синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі +6...+10 градусів, вдень +9...+16 градусів, при цьому найтепліше очікується в Ужгороді – сонячна погода, температура +14...+16 градусів.

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У Криму синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі буде +13...+15, вдень +19...+21 градус.

Погода в Києві

У столиці в середу, 28 жовтня, опадів не очікується. Температура повітря вночі буде +6...+8 градусів, вдень +8...+10 градусів.

Прогноз погоди на 28 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні. Так, середня температура повітря в Україні в листопаді 2026 року та взимку 2026-2027 років може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Проте в цей період можливі морози, похолодання та небезпечні погодні явища.

Головні історії дня

Також ми писали про те, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.