Синоптики уточнили прогноз на середу в Україні: де буде найтепліше. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиці"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиціОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиІлюстрація - Петер Мадяр і Роберт ФіцоНовий кредит Україні розколов ЄС: які країни відмовились давати гроші і чим це загрожуєЖінка тримає в руках банківську картку та смартфон. Ілюстративне зображення"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітейПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото"Неважливо, що не за Україну": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від країни та змінив громадянство, висловився про медаль на ЧС"Неважливо, що не за Україну": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від країни та змінив громадянство, висловився про медаль на ЧСОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 рокуОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 рокуДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталіКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталі

Синоптики уточнили прогноз на середу в Україні: де буде найтепліше. Карта

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
222
Синоптики уточнили прогноз на середу в Україні: де буде найтепліше. Карта
Ілюстративне фото. Осінь. Джерело: magnific.com

У середу, 28 жовтня, на переважній частині України буде суха погода, лише в деяких центральних областях, а також на Волині можливі дощі.

Найнижча температура цього дня очікується на півночі країни – +10 градусів, найтепліше буде в Криму – до 21 градуса тепла. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода 28 жовтня в Україні

У північних регіонах буде переважно без опадів, лише в Житомирі можливий дощ. Вночі температура повітря очікується +4...+8 градусів, вдень +8...+11 градусів.

У центральних областях України в середу дощ очікується в Кіровоградській та Черкаській областях. Нічна температура +7...+12 градусів, денна +10...+16 градусів.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
8,5 т.
Успішний день для вирішення важливих справ: Терези, ви будете конфліктними, а Рибам щаститиме в усьому – гороскоп на 27 жовтня для всіх
8,5 т.
Успішний день для вирішення важливих справ: Терези, ви будете конфліктними, а Рибам щаститиме в усьому – гороскоп на 27 жовтня для всіх
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
5,9 т.
Люті морози чи аномальне тепло: синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні
5,9 т.
Люті морози чи аномальне тепло: синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні
Олександр ТурчиновОлександр Турчинов
8,9 т.
Страшна таємниця про окупацію Криму: чому Україна не змогла захиститися
8,9 т.
Страшна таємниця про окупацію Криму: чому Україна не змогла захиститися

На півдні цього дня прогнозують переважно суху погоду, лише в Миколаївській області можливий дощ. Нічна температура повітря очікується +10...+15 градусів, денна +14... +18 градусів.

На сході нашої країни буде переважно суха погода. Вночі температура повітря досягне +8...+12 градусів, вдень +10...+14 градусів.

28 жовтня на заході України буде переважно суха погода, лише у Волинській області синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі +6...+10 градусів, вдень +9...+16 градусів, при цьому найтепліше очікується в Ужгороді – сонячна погода, температура +14...+16 градусів.

У Криму синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі буде +13...+15, вдень +19...+21 градус.

Погода в Києві

У столиці в середу, 28 жовтня, опадів не очікується. Температура повітря вночі буде +6...+8 градусів, вдень +8...+10 градусів.

Прогноз погоди на 28 жовтня.Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні. Так, середня температура повітря в Україні в листопаді 2026 року та взимку 2026-2027 років може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Проте в цей період можливі морози, похолодання та небезпечні погодні явища.

Також ми писали про те, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.

Схожі теми
Прогноз погодипогодаУкраїнаосінь
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!