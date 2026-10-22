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Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де пройдуть дощі. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де пройдуть дощі. Карта
Осінь. Джерело: Pexels

У п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України буде мінлива погода. Очікуються дощі, а на заході країни буде відчутно прохолодніше, ніж в інших регіонах. Водночас упродовж найближчих днів температура повітря вдень місцями сягатиме +20 градусів.

Тоді як у західних областях 23 жовтня денна температура становитиме лише +8…+13 градусів через щільну хмарність. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На Правобережжі України в окремі дні також можливі густі тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах.

У західних областях прогнозують мінливу хмарність, переважно без істотних опадів. Уночі температура повітря становитиме +6…+11 градусів, а вдень у більшості регіонів очікується +10…+14 градусів.

Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де пройдуть дощі. Карта

Прогноз на 23 жовтня. Джерело: Мапа Українського гідрометцентру.

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На півночі країни та в Києві буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +9…+14 градусів, удень температура коливатиметься в межах +12…+16 градусів. У столиці вдень очікується близько +10…+12 градусів.

У центральних областях переважатиме хмарна погода з періодичними локальними дощами. Уночі повітря прогріється до +11…+15 градусів, а вдень температура становитиме +14…+18 градусів.

На сході України очікується мінлива хмарність. Переважно буде сухо, хоча місцями можливі незначні опади. Уночі температура становитиме +7…+11 градусів, удень – +12…+18 градусів.

На півдні збережеться відносно тепла погода з хмарністю та проясненнями. Уночі синоптики прогнозують +14…+18 градусів, а вдень – +15…+18 градусів.

З 22 по 25 жовтня нічна температура в Україні становитиме +6…+12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +14…+20 градусів. Винятком стане захід країни, де 23 жовтня буде прохолодніше.

Незначні, а місцями помірні дощі з мрякою у західних регіонах також очікуються 22-23 та 26-27 жовтня. Водіям на Правобережжі варто враховувати ймовірність густих туманів, які можуть ускладнювати рух автошляхами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що пагода в Україні в четвер, 22 жовтня, залишиться відносно теплою. Втім, синоптики очікують, що дощ пройде майже скрізь (окрім сходу й південного сходу, а вночі – також і заходу країни).

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