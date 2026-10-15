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Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де буде найхолодніше. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 78
Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де буде найхолодніше. Карта
В Україні 16 жовтня прогнозують дощі

У п'ятницю, 16 жовтня, в Україні збережеться помітна різниця температур між регіонами. Найтепліше буде на сході країни, а найпрохолодніше – на заході та півночі.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр. Також відомство опублікувало карту погоди на п'ятницю.

Синоптики уточнили прогноз на п'ятницю в Україні: де буде найхолодніше. Карта

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня 2026 року. Джерело: Укргідрометцентр

Якою буде погода в різних областях

У ніч проти п'ятниці в більшості регіонів України очікуються помірні дощі, а на Лівобережжі місцями – значні. У Карпатах не виключений дощ із мокрим снігом. Удень на більшій частині півдня опадів не прогнозують.

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Уночі на заході та в центральних областях очікується +4…+8 градусів, на Поліссі – +5…+10. На сході буде тепліше: +11…+14 градусів, а на Луганщині та Донеччині – до +13…+15 градусів.

У денні години на заході повітря прогріється до +8…+12 градусів, у центрі – до +10…+14. На півдні прогнозують +12…+15 градусів.

Найвищою денна температура буде на сході – від +14 до +19 градусів. На Луганщині та Донеччині стовпчики термометрів можуть піднятися до +20 градусів.

У Криму вночі очікується +10…+12 градусів, удень – +13…+15.

Якою буде погода на вихідних

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні найближчими днями збережеться нестійка осіння погода з дощами в більшості регіонів. У суботу, 17 жовтня, опади переважно будуть невеликими, однак на півдні та в центрі місцями дощитиме помірно, а подекуди – значно. У неділю, 18 жовтня, дощі прогнозують майже по всій країні.

На вихідних температури також відрізнятимуться залежно від регіону. У неділю на сході повітря може прогрітися до +20…+22 градусів, тоді як на Прикарпатті вдень очікується лише +8…+10 градусів.

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