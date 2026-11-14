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Синоптики уточнили прогноз на неділю в Україні: де вдарить мороз. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
333
Синоптики уточнили прогноз на неділю в Україні: де вдарить мороз. Карта
Погода в Україні. Джерело: ілюстраційне фото Рixnio

У неділю, 15 листопада, в Україні збережеться прохолодна осіння погода з температурними контрастами між регіонами. У частині областей очікуються нічні морози, тоді як удень по країні переважатимуть плюсові показники термометрів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру. У більшості областей України буде хмарно з проясненнями.

Найнижчі нічні температури очікуються у західній частині країни, а також у деяких північних регіонах.

Синоптики уточнили прогноз на неділю в Україні: де вдарить мороз. Карта

Прогноз погоди на 15 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

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На заході України вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -3 градусів. Удень повітря прогріється до +5…+7 градусів. На Закарпатті буде дещо тепліше – до +6…+8 градусів.

У Сумській області нічна температура становитиме +3…+5 градусів, а вдень очікується від +4 до +6 градусів. Подібні денні показники прогнозують і в Чернігівській та Житомирській областях, однак уночі там буде холодніше: від 0 до -2 градусів.

У центральних та східних регіонах уночі температура повітря коливатиметься в межах +1…+4 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+7 градусів.

У Донецькій і Луганській областях нічна температура становитиме +2…+4 градуси, а денна – +5…+8 градусів.

Тоді як найвищі температурні показники прогнозують у південних областях і Криму. В Одесі, Херсонській та Запорізькій областях, а також на півострові вночі очікується +1…+5 градусів.

Удень повітря в цих регіонах прогріється до +6…+8 градусів. Погода буде з мінливою хмарністю та сонячними проясненнями.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026-2027 років, за попередніми оцінками, буде теплішою за кліматичну норму. Водночас українцям варто готуватися до різких перепадів температури, сильних морозів, снігопадів та ожеледиці.

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