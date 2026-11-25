У четвер, 26 листопада, на переважній частині території України буде суха погода, опадів не прогнозується. Найхолодніше цього дня буде в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях – до -4 градусів.

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Найтепліше буде в Одесі та Сімферополі – до 9 градусів тепла. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода в Україні 26 листопада

26 листопада на заході України буде без опадів, у Волинській області хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -4...-2 градуси, вдень до +2 градусів, при цьому найтепліше очікується в Ужгороді – +3...+5.

У північних регіонах також опадів не очікується. Вночі температура повітря очікується 0...-2 градуси, вдень до -3 градусів.

У центральних областях України в четвер буде без опадів. Нічна температура повітря становитиме -3+...+1 градус, денна -1...+2 градуси.

На півдні цього дня прогнозують без опадів. Нічна температура повітря очікується -3...+4 градусів, денна +6... +8 градусів.

На сході нашої країни вночі температура повітря досягне -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

У Криму синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі буде +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів.

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Погода в Києві

У столиці цього дня очікується хмарна погода з проясненнями. Температура вночі буде -3...-1, вдень -1...+1 градус.

Погода в Україні 26 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

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