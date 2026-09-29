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Синоптики дали прогноз на останній день вересня в Україні: чи затримається тепло

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Синоптики дали прогноз на останній день вересня в Україні: чи затримається тепло
Східні області 30 вересня опиняться під впливом більш хмарної погоди
Джерело: pixabay

Погода в Україні 30 вересня буде переважно сухою, хоча в окремих областях очікуються дощі. У більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність із проясненнями.

Найпрохолодніше вночі буде на півночі та заході країни, тоді як на півдні температура залишатиметься вищою. Дощі прогнозуються лише у східних областях, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода на заході, півночі та в центрі

У західних областях 30 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура становитиме від +7 до +9 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +11. Вдень прогнозують +15...+18 градусів, тоді як на Закарпатті, зокрема в Ужгороді, температура підніметься до +19...+21 градуса.

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У північних та центральних областях буде сонячно з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +6...+10 градусів, а вдень температура становитиме +15...+17 градусів. Такий прогноз, зокрема, стосується Києва, Житомира, Чернігова, Сум, Вінниці, Черкас та Кропивницького.

Якою буде погода на півдні

У південних областях очікується малохмарна та суха погода. Вночі температура становитиме +11...+16 градусів.

Вдень повітря прогріється до +17...+20 градусів. Таку температуру прогнозують, зокрема, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

Де пройдуть дощі

Східні області 30 вересня опиняться під впливом більш хмарної погоди. Тут очікуються дощі, зокрема в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Вночі температура становитиме +9...+14 градусів. Вдень у Харкові, Дніпрі, Луганську та Донецьку прогнозують від +15 до +19 градусів.

Синоптики дали прогноз на останній день вересня в Україні: чи затримається тепло

Карта

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня значну частину Європи мала охопити хвиля аномального тепла. На Піренейському півострові температура місцями могла піднятися до 35–38 градусів, а в окремих районах – наблизитися до +40.

Як писав OBOZ.UA, в Україні встановиться антициклональний характер погоди, який принесе комфортне тепло та сонячну осінню погоду. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, завершення вересня та початок жовтня обіцяють бути теплими й комфортними.

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