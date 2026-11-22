Папі Римському Леву XIV передали подарунок від українців, яких евакуювали із окупованих росіянами Олешок на Херсонщині. Він отримав синьо-жовтий браслет, фото врятованого чоловіка з іконкою в руках та вʼязані шкарпетки, а також листівку.

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Подарунок понтифіку передала президентка Карітасу України Тетяна Ставничи, яка подякувала Папі за небайдужість у питанні гуманітарної катастрофи в Олешках. Про це повідомили на сайті національної мережі благодійних організацій.

Там розповіли, що родина, яка подарувала Папі Римському шкарпетки, тривалий час залишалася заблокованою на восьмому поверсі будинку в Олешках, нижні поверхи якого були зруйновані ракетним обстрілом.

Син шукав їжу в покинутих квартирах, а дружина доглядала за чоловіком, який через проблеми із суглобами не може сидіти. Щоб відволіктися, жінка в’язала шкарпетки – за цей час назбиралося кілька десятків пар.

Коли родина дізналась про можливість евакуації, вони звернулися до Офісу омбудсмана. Для порятунку людей із будинку використали пожежну драбину. Чоловіка доправили до Києва швидкою допомогою. Нині вся родина разом перебуває в лікарні та проходить реабілітацію.

"Дізнавшись про зустріч з Папою, сім’я передала одну з пар шкарпеток Карітасу України. Щодо фото чоловіка, то на ньому зображений 80-річний пан Володимир, який евакуювався з іншими мешканцями Олешків під час гуманітарної місії. Переживати окупацію та постійні обстріли чоловіку завжди допомагала молитва до Бога. З Олешків він привіз потерту стареньку іконку рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі-України, куплену ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну", – сказано в повідомленні.

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У Карітасі України нагадали, що 16 жовтня Папа Римський провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним, під час якої закликав до гуманітарного перемир’я, необхідного для доставки продовольства й медикаментів, а також забезпечення добровільної та безпечної евакуації цивільного населення Олешків.

А 19 жовтня Папа Лев XIV обговорив ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським. Понтифік наголосив на необхідності співпраці сторін задля захисту цивільних і забезпечення гуманітарного доступу.

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Зрештою з Олешок вдалося евакуювати цивільних, більшість із яких висловили бажання поїхати на підконтрольну Україні територію. У місті залишилося понад тисячу людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, Папа Римський Лев XIV після повернення з лікарні зустрівся з паломниками у Ватикані та подякував усім, хто молився за нього. Він також висловив вдячність медичному персоналу лікарні Джемеллі, де перебував на лікуванні від раку легень.