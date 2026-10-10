Силач із Дніпра зігнув сковорідку менш ніж за хвилину і встановив рекорд Книги Гіннеса. Відео

Дніпровський силач Дмитро Грунський встановив новий рекорд. Чоловік майстерно та швидко зігнув міцну сковорідку діаметром 16,4 см.

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Це досягнення поповнило колекцію спортсмена, який раніше встановив понад 20 рекордів України та світу. Про це повідомили Guinness World Records та Gorod.dp.ua.

Дмитро Грунський поповнив список своїх досягнень у Книзі рекордів Гіннеса. Силач менш ніж за хвилину зігнув міцну сковорідку діаметром 16,4 см.

Унаслідок силового випробування кухонне приладдя набуло форми, схожої на естафетну паличку.

Для дніпровського силача це не перший рекорд такого рівня, адже раніше він здобув понад 20 рекордних досягнень в Україні та світі.

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Що відомо про силача

Дмитро Грунський – український професійний стронгмен, волонтер і віцепрезидент Всеукраїнської федерації армліфтингу. Його офіційно внесли до Національного реєстру рекордів України як українця з найбільшою кількістю досягнень, зафіксованих у Книзі рекордів Гіннеса.

Перші спортивні досягнення Дмитра потрапили до Книги рекордів України у 2017 році. Згодом він встановив ще низку світових рекордів, пов’язаних із буксируванням важкого транспорту за допомогою різних частин тіла.

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Серед його досягнень – буксирування вагона метро вагою 32,5 тонни за допомогою троса, закріпленого на шиї, а також переміщення кількох автомобілів і автобусів зубами.

У листопаді 2023 року Грунський протягнув мікроавтобус вагою 2580 кг за допомогою бороди, а в травні 2024-го – автобус вагою 8060 кг за допомогою сталевого троса, закріпленого на шиї.

8 листопада 2025 року стронгмен встановив ще один рекорд, піднявши бородою вантаж вагою 64,4 кг.

Нагадаємо, 9-річна Евеліна Саркісян з Києва підкорила всі шість вершин-двотисячників українських Карпат та встановила рекорд. Під час першого походу, попри несприятливі погодні умови, дівчинка за один день подолала одразу три вершини.

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