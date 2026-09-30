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Блог

Борис Ложкін
Борис Ложкін

Новини. Суспільство / Думки
Time to read2 хв
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Блог |

"Світ нічого не навчився": до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

"Світ нічого не навчився": до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс
Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру
Джерело: Фейсбук Бориса Ложкіна

"Ви гадаєте, щось змінилося? Тільки в гірший бік. Попереду вимальовуються такі Бабині Яри, Освенціми та загальні Хіросіми, які нам ще й не снилися. Хочу, щоб я помилявся. Молюся", – Анатолій Кузнєцов, пишучи ці рядки у 1970, на жаль, не помилився.

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Ці пророчі слова вчора пролунали в Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. На камерній сцені відбувся Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. В його основу ліг саме роман-документ Анатолія Кузнєцова, виданий українською у Видавництво Фронезис.

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

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''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

"Світ нічого не навчився", – як не прикро, доводиться погодитись з автором "Бабиного Яру".

Дякую трупі Театра Франка і його художньому керівникові Євген Нищук, Kyiv Chamber Choir / Камерний хор "Київ", квартету NotaBene Chamber group і режисеру Volodymyr Holosniak за неймовірно пронизливу виставу.

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Щира подяка усім, завдяки кому перформанс був здійснений: Роза Тапанова, директорці Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", Inna Ioffe, директорці Єврейської конфедерації України, провідному miltech-виробнику Генерал Черешня FPV і комунікаційній групі Ideas&Strategy.

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

А також – інформаційним партнерам заходу: NV, LB.ua, Telegraf UA, Oboz.ua, РБК Україна, Цензор.НЕТ, 5 канал і каналу Ми – Україна.

''Світ нічого не навчився'': до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка відбувся Меморіальний перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Бориса Ложкіна
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