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SVET x КИТ. Повернення: історія, що виходить за межі простору, оживе в Києві

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
36
SVET x КИТ. Повернення: історія, що виходить за межі простору, оживе в Києві
SVET x КИТ виходить за межі звичного формату музичної події

21 листопада на території ВДНГ у Києві відбудеться масштабна аудіовізуальна подія SVET x КИТ. ПОВЕРНЕННЯ.

Цього разу SVET x КИТ виходить за межі звичного формату музичної події. Електронна музика, світло, 3D-графіка та мультимедійні технології об’єднаються в цілісну історію, де кожен елемент сцени стає частиною великого наративу. У центрі – КИТ, герой, який повертається, щоб продовжити власну подорож і знову зустрітися зі своєю аудиторією.

В рамках шоу спеціальну програму з унікальним звучанням представлять двоє європейських артистів, імена яких організатори вже незабаром відкриють.

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КИТ – більше, ніж образ. Це символ і центральний герой всесвіту SVET, історія якого продовжує розгортатися з кожною новою зустріччю з аудиторією. Його шлях є не просто фантастичною мандрівкою, це метафора пам’яті, тяжіння та нерозривного зв’язку, здатного витримати відстань, час і будь-які зміни. У певний момент усі дороги знову приводять КИТА додому – туди, де на нього чекають.

21 листопада павільйон "КИТ" стане місцем нової зустрічі героя з аудиторією та наступною точкою розвитку всесвіту SVET.

КИТ кличе своїх. Цього разу – у нову реальність.

Квітки можна придбати за посиланням.

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