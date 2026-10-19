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"Створювала в'язані ляльки": ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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"Створювала в'язані ляльки": ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото
Російський обстріл убив Зою Самофал

У Запоріжжі внаслідок обстрілу, який держава-агресор РФ здійснила 10 жовтня, загинула Зоя Самофал. Українка створювала в'язані іграшки й була частиною місцевої творчої студії.

Колеги розповіли, що у свої роботи жінка "вкладала тепло своїх рук, душу й любов". Про це повідомляється на сторінці студії "Біла птаха" у Facebook.

16 жовтня лялькарку провели в останню путь. "Сумний день гіркої втрати..." – написали її знайомі.

''Створювала в'язані ляльки'': ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото

Майстриня загинула внаслідок російського воєнного злочину. Джерело: Facebook-сторінка творчої студії "Біла птаха"

У "Білій птасі" розповіли, що Самофал була надзвичайно талановитою. Вона брала участь у багатьох виставках і була частиною творчої родини студії.

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"Так важко усвідомити, що її більше немає поруч... Не стало й багатьох її робіт. Але ті, що залишилися, несуть у собі спогади, тепло зустрічей і біль від того, що війна забирає найцінніше – людські життя. Світла пам'ять тобі, дорога наша Зоє... Нехай твої ляльки ще довго розповідають про тебе, а твоє ім'я живе в наших серцях", – звернулися майстри до колеги, яка стала жертвою російського обстрілу.

''Створювала в'язані ляльки'': ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Facebook-сторінки творчої студії "Біла птаха"

Що передувало

Рано-вранці 10 жовтня 2026 року в Запоріжжі внаслідок прямого влучання російської авіабомби було зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку. Мешканці опинилися під завалами.

Відомо про 23 загиблих, серед них – четверо дітей. Ще понад 30 жителів міста постраждали.

''Створювала в'язані ляльки'': ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 10 жовтня. Джерело: пресслужба ОВА

''Створювала в'язані ляльки'': ворожий удар по Запоріжжю обірвав життя талановитої майстрині. Фото

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами. Джерело: пресслужба ОВА

Як писав OBOZ.UA, вночі 18 жовтня російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, зокрема дитина, зазнали поранень. Пошкоджено дві багатоповерхівки, заклад освіти і майже два десятки приватних автівок.

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