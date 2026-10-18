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"Страшна звістка": на війні загинув відеооператор із Полтави. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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"Страшна звістка": на війні загинув відеооператор із Полтави. Фото
Василь Величко працював на полтавських телеканалах. Джерело: facebook.com/irt.pl.ua

Василь Величко загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України. Він працював на полтавських телеканалах ІРТ та "Місто Плюс", а також співпрацював із загальнонаціональними медіа. У чоловіка залишилися дружина та дворічна донька.

Про загибель колишнього колеги повідомив телеканал ІРТ-Полтава на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що про страшну звістку розповіла дружина Василя. Колеги вшанували пам’ять оператора та висловили співчуття його родині.

''Страшна звістка'': на війні загинув відеооператор із Полтави. Фото

Василь Величко загинув на війні. Джерело: facebook.com/irt.pl.ua

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До служби у Збройних силах України Василь Величко працював відеооператором на телеканалах ІРТ та "Місто Плюс" у Полтаві. Він також співпрацював із кількома загальнонаціональними телеканалами, працював у міжнародних новинах і знімав репортажі в різних країнах світу.

Величко захоплювався фотографією та кіномистецтвом, знімав фільми. До того як долучитися до війська, він займався волонтерством.

Пам’ять про Василя

"На війні загинув наш колега – колишній відеооператор телеканалів ІРТ та "Місто Плюс" Василь Величко. Василь загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України", – написали на телеканалі ІРТ-Полтава.

Своїми спогадами про Василя поділилася у Facebook Алла Маньшина Ємець. Вона згадала його як чемного та спокійного хлопця, який навчався у школі, де працювали його батьки.

"Мамі Ірині найщиріші співчуття та уклін доземний за виховання такого Сина. Вічна пам’ять та Царство Небесне Васильку Нашому Захиснику!" – написала вона.

''Страшна звістка'': на війні загинув відеооператор із Полтави. Фото

Василь Величко загинув на війні. Джерело: facebook.com/irt.pl.ua

Колеги та знайомі висловлюють співчуття його родині. У загиблого захисника залишилися дружина та дворічна донька.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк.

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