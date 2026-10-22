СРСР тримав військові бази по всьому світу: 6 найекзотичніших

Агресивна політика СРСР часів холодної війни змушувала Кремль будувати військові бази по всьому світу. І йшлося не лише про країни Варшавського договору, тобто так званий соціалістичний табір.

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Часом такі бази з’являлись у віддалених куточках світу, які навіть можна назвати екзотичними. OBOZ.UA розповідає, в яких країнах базувались радянські військові.

Куба

Радянські військові вперше прибули на Кубу 1962 року в межах операції "Анадир", під час якої на острів доставляли компоненти радянських ядерних сил. Відтоді в Карибському морі на постійній основі дислокувалася група радянських військ. І Куба була їхньою ключовою базою.

Згодом поблизу Гавани, у Лурдесі, створили великий центр радіоелектронної розвідки. Упродовж років співпраці на острові також з’явилися військово-морська база в Сьєнфуегосі та вузол зв’язку "Прибой" в Ель-Габріелі. Після розпаду СРСР радянські об’єкти довелося залишити.

В’єтнам

У XX столітті радянським військовим вдалося закріпитися й у В’єтнамі. До 1972 року місцева база вже мала судноремонтний завод і великий аеродром. Порт міг одночасно приймати до 10 надводних кораблів, вісім підводних човнів і п’ять-шість транспортних суден. Аеродром, своєю чергою, був розрахований на одночасне розміщення 16 літаків-ракетоносців, приблизно десяти розвідувальних літаків і трьох транспортних машин. Така інфраструктура забезпечувала СРСР значні військові можливості в регіоні й викликала занепокоєння на заході.

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Виведення російського військового контингенту з Камрані розпочалося лише 2001 року. Однак через 12 років Москва і Ханой знову уклали угоду про спільне використання бази.

Сомалі

Радянська військово-морська база в сомалійському місті Бербера, на узбережжі Аденської затоки, мала важливе стратегічне значення. На тлі нестабільності в самій країні вона забезпечувала СРСР опорний пункт поблизу одного з ключових морських маршрутів між Європою та Азією, що проходить через Суецький канал. Контроль над цією ділянкою давав Москві суттєві геополітичні переваги.

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Однак у 1977 році Сомалі розпочало війну з іншою країною, яка раніше підтримувала дружні відносини із СРСР, – Ефіопією. Радянському керівництву довелося визначатися, на чий бік стати. Зрештою Москва підтримала Аддис-Абебу, а радянським військовим наказали залишити Берберу.

Ефіопія

Після втрати бази в Сомалі радянські військові перебралися до Ефіопії разом зі стратегічним обладнанням та іншим майном. Новий пункт базування облаштували на архіпелазі Дахлак, де запрацювала база Нокра. Вона проіснувала до 1991 року.

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Сейшельські острови

Радянський військовий об’єкт на Сейшелах, в Індійському океані, з’явився в листопаді 1981 року. Передумовою стала спроба противників чинної влади здійснити державний переворот, якому завадили радянські кораблі.

У відповідь на допомогу уряд Сейшел погодився надати СРСР можливість облаштувати пункт матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту. Крім того, радянська авіація отримала дозвіл користуватися аеропортом столиці Вікторії. База на островах діяла до 1990 року.

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Ємен

Коли 1962 року в Ємені розгорнулося протистояння між республіканцями та монархістами, Радянський Союз підтримав республіканський табір. Ця співпраця згодом допомогла Москві домовитися про розміщення власних військово-морських сил на архіпелазі Сокотра. Базу там створили 1976 року, проте вона проіснувала недовго.

Уже 1979 року радянським військовим довелося поспіхом залишити острів, і військова присутність СРСР у цьому районі припинилася.

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