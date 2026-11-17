Термін спрощеної процедури повернення військовослужбовців із СЗЧ завершився. Тому нині військові, які самовільно залишили частину, повертаються на службу за загальними правилами.

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Для цього потрібно звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ, після чого військовослужбовця розподілять у батальйони резерву. Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Що відомо

Спрощена процедура, яка дозволяла військовослужбовцям повернутися після самовільного залишення частини, завершилася. Далі повернення чоловіків назад на службу проходить за загальними правилами.

"Після завершення спрощеної програми повернення після СЗЧ відбувається за загальним порядком", – зазначили в дописі ТЦК.

Для того щоб повернутися з СЗЧ назад у лави ЗСУ, потрібно звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ – до Центрального або територіального управління чи зонального відділу ВСП.

Далі військовослужбовцю нададуть інформацію про батальйони резерву, у яких він може продовжити службу.

Після того як військовий прибув до батальйону резерву, командир батальйону має оформити прибуття військовослужбовця, визначає йому завдання та з’ясовує необхідну інформацію щодо кримінального провадження.

Окрім того, до військової частини, з якої було здійснено СЗЧ, надсилається повідомлення про повернення військовослужбовця.

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У ТЦК також додали, що якщо є письмова згода командира бойової військової частини на продовження служби, вона також враховується під час подальшого направлення.

Чи загрожує кримінальна відповідальність

У Чернівецькому ТЦК наголосили, що військовослужбовець, який вперше під час воєнного стану вчинив СЗЧ, може звернутися з клопотанням про намір повернутися на військову службу.

"За наявності необхідних умов і письмової згоди командира питання про звільнення від кримінальної відповідальності вирішує суд відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України", – зазначили в дописі.

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Також нагадали, що якщо потрібна консультація щодо повернення на службу, працює гаряча лінія Міністерства оборони України 1519.



Допис Чернівецького обласного ТЦК та СП. Джерело: Скриншот допису

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