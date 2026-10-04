Спецоперація Нацгвардії: в Олешки посеред ночі дронами доставили майже 4 тонни допомоги. Відео

У ніч проти 4 жовтня гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії вдруге провели операцію з доставки гуманітарного вантажу до окупованих Олешок на Херсонщині. За допомогою безпілотників військовослужбовці доправили до міста майже 4 тонни допомоги.

Відео дня

Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, операцію провели гвардійці у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.

Що доставили до Олешок

Гуманітарний вантаж складався з продуктів харчування, медикаментів та дитячих наборів. Загалом було підготовлено майже 400 посилок, і всі вони успішно дісталися адресатів.

Окремо Вигівський відзначив екіпаж БПЛА "Перун", який під час операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.

Міністр також подякував усім, хто долучився до операції, зокрема громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї України, які збирали гуманітарну допомогу.

РЕКЛАМА

"Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках – без їжі, води та медикаментів, – наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", – наголосив Вигівський.

Нагадаємо, наприкінці вересня українські військові вчергове доставили в окуповані Олешки гуманітарну допомогу за допомогою дронів. Тоді йшлося про найбільшу на той момент доставку – близько 4 тонн продуктів, однак російські окупанти почали відбирати їх у місцевих жителів, а людей, у яких знаходили не російські продукти, звинувачували у співпраці із ЗСУ.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, за перші вісім місяців 2026 року через російську агресію загинули або зазнали поранень 15 280 цивільних українців. В ООН назвали війну, розв'язану Росією проти України, "катастрофою", а кількість цивільних жертв у середньому становила близько 400 людей щотижня.