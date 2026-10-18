Спатифілум "вибухне" квітами: допоможе просте домашнє добриво

Спатифілум цінують за його пишне зелене листя та ніжні білі квіти. Хоча ця кімнатна рослина не потребує складного догляду, іноді вона місяцями не випускає нових бутонів.

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Прихильники домашніх методів підживлення радять скористатися звичайним рисовим борошном, яке можна придбати в супермаркеті. Про незвичайний спосіб стимулювання цвітіння розповідає видання Express.

Чим рисове борошно може бути корисним для спатифілума

Рис містить низку поживних речовин, серед яких азот, фосфор, калій, магній, залізо, цинк і сірка. Ці елементи необхідні рослинам для нормального росту, розвитку кореневої системи та формування квітів.

На YouTube-каналі Plant Tips фахівець із кімнатних рослин продемонстрував експеримент зі спатифілумом, який тривалий час перебував у незадовільному стані. Його листя зів'яло, частина відмерла, а квітів не було зовсім.

Автор відео вирішив відновити рослину за допомогою пересаджування та домашнього підживлення. Через кілька місяців спатифілум випустив численні білі квіти, а листя набуло насиченого зеленого забарвлення.

Утім, наукових доказів того, що саме рисове борошно забезпечує рясне цвітіння спатифілума, наразі недостатньо.

Як приготувати підживлення з рисового борошна

Для домашнього засобу знадобляться лише два інгредієнти – рисове борошно та вода.

Автор експерименту використав одну склянку борошна, яку поступово змішав із водою до утворення дуже рідкої суміші.

Отриманою рідиною він спочатку протер листя спатифілума, а потім полив ґрунт у горщику.

Перед цим рослину вийняли зі старої ємності, розділили на кілька частин і пересадили в новий субстрат. Для нього використали ґрунт, перліт, кокосове волокно, рисове лушпиння та добриво.

Через два місяці після пересаджування на спатифілумі з'явилися перші два бутони. Ще за місяць рослина вже мала значно більше квітів і здоровіше листя.

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Водночас результат не можна пов'язувати винятково з рисовим борошном, адже спатифілум також отримав свіжий ґрунт і додаткові поживні речовини.

Як часто можна використовувати рисове підживлення

Застосовувати такий домашній засіб потрібно обережно. Рисове борошно містить багато крохмалю, який може накопичуватися в субстраті та створювати несприятливі умови для коренів.

Якщо вирішили випробувати цей метод, не варто використовувати суміш частіше ніж раз на місяць. Проте навіть така періодичність не гарантує її безпечності або ефективності.

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Для регулярного поливання краще використовувати звичайну відстояну воду чи дощову. Також важливо забезпечити спатифілуму розсіяне освітлення, достатню вологість і добре дренований ґрунт.

Якщо рослина тривалий час не цвіте, насамперед варто перевірити умови її утримання. Нестача світла, надмірне поливання або дефіцит поживних речовин можуть заважати утворенню бутонів. Для передбачуванішого результату доцільніше застосовувати збалансовані добрива для кімнатних рослин відповідно до інструкції.

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