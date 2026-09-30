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Соцсправедливість означає, що держава виконує свої обов’язки перед людиною, навіть коли складно, – Терехов

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 3,4 т.
Соцсправедливість означає, що держава виконує свої обов’язки перед людиною, навіть коли складно, – Терехов
Ігор Терехов голова Асоціації прифронтових міст та громад
Джерело: «Укрінформ»

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов повідомив про реєстрацію у Верховній Раді двох законопроєктів, спрямованих на боротьбу з бідністю та посилення соціальної підтримки українців.

Про це він написав у своєму блозі для "Укрінформу".

Йдеться про законопроєкт №16069 щодо зниження ПДВ на харчові продукти, лікарські засоби, дитячі та інші соціально значущі товари, а також №16096 щодо посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб. Законодавчі ініціативи в АПМГ готували спільно з профільними експертами та народними депутатами, зокрема представниками міжфракційних об’єднань "ВПО України" та "Прифронтові території".

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Терехов наголосив, що необхідність таких рішень продиктована масштабами бідності в країні. За наведеною ним оцінкою Світового банку, у 2025 році за межею бідності перебували 41,6% населення України.

"Українці взяли на себе величезні зобов’язання перед державою. Вони захищають її зі зброєю в руках, лікують і навчають під обстрілами, утримують підприємства, відновлюють мережі. Втрачають близьких, здоров’я, домівки. Держава зобов’язана відповідати їм взаємністю. Вона не має права залишати їх сам на сам із бідністю та наслідками війни", – зазначив очільник АПМГ.

За його словами, підтримку людей не варто протиставляти відповідальній бюджетній політиці.

"Мою позицію можуть називати надто соціальною чи "лівою". Я готовий її відстоювати. Для мене соціальна справедливість означає, що держава пам’ятає про свої обов’язки перед людиною навіть тоді, коли виконувати їх складно. Бюджет існує, щоб захищати людей. Бюджетна дисципліна має служити цій меті", – резюмував Терехов.

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