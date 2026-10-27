Користуюсь останніми спокійними днями перед виборами до Конгресу 3 листопада (боюся потрясінь після них) та пишу передмову до англійської версії своєї книги "Синоп – піррова перемога". З перекладом допомагали Гарі Голдберг (його дід емігрував із Кременчука до Америки), онук, внучка – та ChatGPT. І ось який казус: у передмові всезнаючий GPT зіткнувся із невідомим йому словом – і поплив! Поніс наукоподібну нісенітницю, а потім запропонував продовжити чат завтра.

Відео дня

Що ж я пишу в цій передмові? Що англійська версія потрібна. Так, багато колег володіють російською, наприклад турецькі історики Джандан Бадем і Емір Йенер – я часто посилаюся на них у книзі. Але англійська – мова міжнародного спілкування. Так, на порталі вчених Academia.edu мої статті Russian Dahlgren Guns (початкова публікація в журналі The Artilleryman) читали 294 рази, а "Російські гармати Дальгрена" ("Гангут") – 296. Те ж можна сказати і про роботу The rate of fire of Russian 207, і "Швидкострільність російських гармат у Синопському бою" ("Гангут"), що стала главою у цій книзі, – 335. Але найбільше читають саму книгу – 362.

Переклад також дає можливість осмислити концепцію оригіналу. Моя книга тому приклад. Вона присвячена Синопській битві та подіям Кримської війни 170-річної давнини. Але напрочуд актуальна! У передмові до англійської версії я зміг сказати те головне, що не міг у російському варіанті, що сам усвідомив, лише готуючи цей переклад: моя книга виявилася нагадуванням і застереженням.

Вона переросла початковий задум, другий план відійшли батальні колізії, які залучають читачів військово-морської літератури. Розробка теми змінила саму концепцію книги, і в результаті з'ясувалося, що вона не так про Синопську битву, як про замкнене коло, яким багато століть шалено мчить птах-трійка російської історії, затоптуючи ближніх і сіючи страх у далеких. Про пастку соціозамикання, в яку потрапила Росія, про вічну агресивність та небезпеку цієї країни. Сама битва та пов'язані з нею події лише інструмент історичного аналізу та порівняння.

РЕКЛАМА

Поясню свою думку. Для росіян Синоп – це найгучніша, найвідоміша перемога російського флоту, вона займає виняткове місце в історичній пам'яті. Питання про її причини та наслідки вторинне, якщо взагалі виникає. Його навіть небезпечно торкатися! Такий російський менталітет, тому в мене і до нападу Росії на Україну виникали сумніви щодо можливості видати книгу в Росії. Побоювання підтвердилися після 24 лютого 2022 року – російські видання припинили співпрацю зі мною, одні з обережності, інші з патріотизму, що хибно розуміється, – свого і читачів.

Головні історії дня

Для решти світу Синопська битва – порівняно маловідомий епізод давно минулої війни. Кому цікаво давні російські перемоги? Тоді як нинішня війна зачіпає всіх. Тому я свідомо вирішив почати передмову з паралелей між цими війнами і наголосити на хронічно агресивній російській необачності, ощадно назвемо це так.

Я пишу ці рядки восени 2026 року, завершується п'ятий рік екзистенційної великої війни. За час якої неодноразово стосувався (і не один я) паралелей між нинішньою російсько-українською та Кримською війнами. Перша аналогія полягає в тому, що в обох випадках приводом для нападу став "захист" прав великих груп населення: російськомовних в Україні та православних християн у Туреччині. Якого захисту вони не потребували. Ця війна вдарила і по моїх російськомовних родичів та друзів, і багато з них, включаючи кузин з Маріуполя та Дніпропетровської області, стали біженцями від російських інтервентів. Будинок моєї матері постраждав від осколків снарядів, а дім мого діда від російських бомб.

РЕКЛАМА

Поєднує ці війни також те, що вони велися проти західної цивілізації. Різниця лише в тому, що в XIX столітті Захід був на вершині сили і слави і військовою силою окоротив надміру агресивну країну. Нині ж він переживає не найкращі часи та прикривається Україною як щитом. Саме тому книга злободенна! Бо є ще одна паралель між війнами, які розділені 170 роками, – обидві розпочаті Росією, вона агресор. У цьому Росія інваріантна за всіх часів, і про це слід пам'ятати.

Ще одна важлива подібність: і в тій давній війні і в війні, що нині йде, російське суспільство вітало війну. Більшість росіян підтримали напад на Україну (у тому числі й мої московські родичі) – так само, як 1853 року раділи нападу на Туреччину. Я пишу про це у першому ж розділі, у розділі "Ідеологічний базис Синопу".

РЕКЛАМА

І хоча в Росії давно немає імператорів, немає III Відділення ЄІВ Канцелярії (політичний розшук і таємна поліція), немає володарів дум помітного калібру – не те, що Пушкіна і Гоголя, а й Чаадаєва і Тютчева, хоча слідом за Російською Імперією розвалився Радянський Союз, апогей та апофеоз російського імперства, але імперські настрої не зникли. І не могли зникнути.

Бо Сталін за обсягом влади перевершував царів, а Путін трохи їм поступається. III Відділення з надлишком замінено КДБ-ФСБ, можна навіть сказати, що влада країни безроздільно належить чекістам, тоді як у СРСР вони підкорялися компартії. Ну а Надєждіних, співаках російського кулака і величі, на Русі не бракувало ніколи: Проханов, Прилєпін, Дугін. Отже, за великим рахунком, нічого не змінилося – російська птах-трійка вічно мчить по колу. Хіба що за часи правління Путіна країна сильно деградувала, і навіть убогий пізній Радянський Союз виграє порівняно з нинішньою вульгарною та підлою Росією.

РЕКЛАМА

З цього з усією очевидністю випливає, що вона зараз найбільш небезпечна. Власне, моя книга на сотнях прикладів показує низьку кваліфікацію та безвідповідальність імператора Миколи I як керівника величезної країни. Це стосується і всієї його команди, не тільки блискучого розумом князя Меншикова, одного з головних підбурювачів війни, а й уславлених адміралів Корнілова і Нахімова!

Першому я присвятив велику статтю з характерною назвою "Помилки адмірала Корнілова", в якій детально розбираю, як його прагнення ефектних дій і гонитва за призами суперечили основним завданням Чорноморського флоту і в результаті призвели до Синопу. І це не просто особисті недоліки адмірала – йдеться про якість оперативного мислення. Ця стаття стала ключовим розділом у книзі. Ще більшою мірою критичний аналіз виправданий у разі Нахімова. Глава "Останній рік адмірала Нахімова" заснована на величезній кількості документів і неспростовно доводить, що його роль в обороні Севастополя неоднозначна і дуже перебільшена.

РЕКЛАМА

Популярний афоризм: у Росії за 10 років змінюється все, а за 200 років нічого. У чому причина цієї сумної стабільності? Мабуть у багатовіковій – понад двадцять поколінь! – соціальної спадковості, у передачі соціальних норм, інститутів, моделей поведінки та економічних установок. Між іншим, концепції "Москва – третій Рим" вже 500 років, вона набула популярності в 1520-х роках. Соціальна спадковість формує менталітет народу, включаючи правлячий клас: моя книга показує передачу як традицій, а й помилкових моделей політичної поведінки Миколи I, його вищих сановників, генералів і адміралів.

РЕКЛАМА

Ту ж картину бачимо й досі. Важливою шестернею у механізмі передачі спадковості є історіографія – згадайте історичну роль Мединського, радника Путіна. Вона героїзує такі стратегічні помилки, як Синоп, і моя книга сповнена прикладів її "неточностей", навмисних спотворень та прямої брехні.

Поразка в Кримській війні виявилася корисною, вона стимулювала реформи і призвела до деякої демократизації країни та економічного підйому. Але тоді Росія мала великий запас життєвих сил. Зараз цього немає і за будь-якого результату війни наслідки будуть згубними для Росії, а її конвульсії, повторюю, можуть бути надзвичайно небезпечними для цивілізації. Необачна агресивність її лідерів разом із різким зниженням кваліфікації та професіоналізму їхнього оточення та державного апарату на всіх рівнях значно підвищують ймовірність фатальних провокацій. На кшталт Синопської битви.

РЕКЛАМА

Підіб'ємо підсумки: книга, розпочата як перегляд історії однієї морської битви, стала дослідженням того, як держава з віку в століття перетворює власні стратегічні помилки на героїчні легенди та відтворює умови для нових помилок.

Ах так, термін, що поставив у глухий кут ChatGPT, і обіцяна конгеніальність Лема і Гоголя. Термін винайдений прозорливцем Лемом у романі "Едем" (1959) і напрочуд точно описує ситуацію в Росії. Соціозамикання означає рух по замкнутому колу. Але внесу нотку оптимізму: за всіма ознаками російська птах-трійка пішла на останнє коло.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...