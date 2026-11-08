Снігопади і періоди різкого похолодання: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниУ Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну трьома ракетами і 164 дронами: у Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збити. Фото наслідків ударівУ Львові після аварії на залізниці закривали центральний вокзал: що відомо про затримки поїздівУ Львові після аварії на залізниці закривали центральний вокзал: що відомо про затримки поїздівЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніХто і як міг вивести з України десятки мільйонів через криптовалютуКриптовалюта та банк ексголови НБУ: хто та як міг вивести з України десятки мільйонівДе дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Сергій РябковПутін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISWТурецька яєчня набагато краща за класичний варіант: як приготуватиТурецька яєчня набагато краща за класичний варіант: як приготуватиТрамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. ВідеоСупертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Снігопади і періоди різкого похолодання: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027

Марія ДрофичМарія Дрофич
Time to read1 хв
318
Снігопади і періоди різкого похолодання: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027
Ілюстраційне фото. Джерело: pexels

Зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, однак синоптики не виключають снігопадів, морозів і різких змін погоди. Також, за прогнозами фахівців, у більшості європейських регіонів можливо збільшиться кількість опадів.

Про це свідчать вересневі сезонні розрахунки європейської кліматичної служби Copernicus та американського Центру прогнозування клімату NOAA. На прогнози впливають, зокрема, очікувана зміна кліматичних умов у Тихому океані та можливий розвиток явища Ель-Ніньйо.

Якою може бути зима в Україні

За оцінками кліматичних моделей, цієї зими у Європі переважатимуть температури вище середніх показників. Водночас для значної частини континенту зростає ймовірність великої кількості опадів.

Для України це може означати м’якший зимовий сезон. Однак короткочасні хвилі морозів, снігопадів і різких погодних коливань не виключені. За прогнозами фахівців, протягом зими можливі періоди суттєвого зниження температури.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
10,9 т.
П'ять місяців переховувався від людей: на Львівщині упіймали кота рідкісної породи, який утік на Прикарпатті. Фото
10,9 т.
П'ять місяців переховувався від людей: на Львівщині упіймали кота рідкісної породи, який утік на Прикарпатті. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
3,6 т.
На Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчиться
3,6 т.
На Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчиться
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
2,0 т.
Дуже вдалий день для подорожей, вечірок, зустрічей і побачень: гороскоп на 8 листопада для всіх
2,0 т.
Дуже вдалий день для подорожей, вечірок, зустрічей і побачень: гороскоп на 8 листопада для всіх

Як Ель-Ніньйо може вплинути на погоду

Одним із чинників, який враховують метеорологи прогнозуючи погоду, є Ель-Ніньйо. Це кліматичне явище характеризується незвичним нагріванням поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Воно впливає на рух повітряних мас.

За оцінкою NOAA, восени та взимку 2026–2027 років Ель-Ніньйо може перейти в дуже сильну фазу. Очікується,що взимку він продовжуватиме впливати на атмосферну циркуляцію.

Однак це не означає автоматичного потепління в Україні, оскільки його наслідки відрізняються залежно від регіону світу.

Чи будуть сильні морози та снігопади

Оприлюднені синоптиками сезонні розрахунки поки не дають змоги визначити, якою буде погода взимку. Зокрема, наразі неможливо достовірно спрогнозувати, чи буде у грудні стійкий сніговий покрив, чи принесе січень сильні морози, а лютий ранню відлигу.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні в листопаді 2026 року та протягом зимових місяців очікують вищу за кліматичну норму середньомісячну температуру повітря. Водночас синоптики застерігають, що тепліша загальна тенденція не виключає періодів відчутного похолодання, морозів та опадів

Схожі теми
Прогноз погодипогодазимаснігопадсиноптик
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!