''Смак відпочинку в стилі Michelin'': у Львові відбудеться закритий гастрономічний вечір

У п'ятницю, 23 жовтня, у львівському Bank Hotel відбудеться закритий гастрономічний вечір THE TABLE 8. Захід об’єднає авторську кухню, музику, мистецтво гостинності та стиль.

Відео дня

Для гостей готуватимуть страви шефи з досвідом роботи на рівні Michelin, а окремо передбачені барний перформанс, авторські коктейлі і не тільки. Анонс івенту оприлюднила в Instagram організаторка подій nelya_shpilevaya.

Що чекає на гостей заходу

Закритий гастрономічний вечір THE TABLE 8 стане майданчиком для нових знайомств, обміну ідеями та налагодження ділових контактів у невимушеній атмосфері.

Головною окрасою вечора стане авторське меню від шеф-кухарів із досвідом роботи в ресторанах рівня Michelin. Стефано Антоніоллі, Віктор Тимчишин, Юрій Діденко та Ілля Червенко презентують ексклюзивні страви, створені безпосередньо перед гостями.

Окрім кулінарних шедеврів, на гостей чекає bar experience та коктейльне шоу з унікальною подачею авторських напоїв від бармена Євгена Соколова.

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Програму доповнить Style Talk від коуча Алли Лісогор. Виступ, присвячений темі стилю, індивідуальності та тому, що робить кожну особистість унікальною.

Також очікується музичний супровід, який створюватиме атмосферу затишку та елітного відпочинку впродовж усього вечора.

Простір для бізнесу та інтеграції брендів

Організатори зазначають, що захід THE TABLE 8 – це не лише про високу кухню, а й про якісний нетворкінг. Серед запрошеної аудиторії – власники та керівники бізнесу, підприємці, публічні особистості та відомі інфлюенсери.

Головні історії дня

Подія також пропонує партнерам формат індивідуальної інтеграції брендів: продукти та сервіси партнерів стануть частиною страви, коктейльного шоу, загальної атмосфери та фото і відеоконтенту.

Основні переваги для партнерів проєкту:

– ексклюзивність: правило "одна категорія – один партнер" гарантує відсутність конкурентів у межах події.

– преміальне середовище: жива взаємодія з релевантною та платоспроможною аудиторією.

– органічна інтеграція: гості не просто бачать продукт чи сервіс, а безпосередньо взаємодіють із ним та запам'ятовують у контексті події.

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– якісний PR та контент: підвищення впізнаваності бренду та отримання фото-, відео- та SMM-матеріалів.