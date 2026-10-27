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Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
231
Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото
Військовослужбовець ЗСУ пише Радіодиктант національної єдності – 2026. Джерело: Генштаб ЗСУ

27 жовтня військовослужбовці Збройних сил України, прикордонники, поліцейські та рятувальники долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – 2026. Текст писали на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту, у навчальних аудиторіях і пожежних частинах.

Про участь у мовній акції повідомили представники Сил оборони та ДСНС у своїх Telegram-каналах. Автором цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а в ефірі його читали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Як писали диктант українські військові

Військовослужбовці ЗСУ писали Радіодиктант у різних умовах служби – на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту та в навчальних аудиторіях.

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Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Військовослужбовці ЗСУ долучилися до Радіодиктанту. Джерело: Генштаб ЗСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Радіодиктант національної єдності об'єднав українських захисників. Джерело: Генштаб ЗСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Українські воїни долучилися до написання Радіодиктанту. Джерело: Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що сила України полягає не лише у війську, а й у культурі, освіті та науці. Усе це об'єднує українська мова – наш спільний код.

У відомстві також нагадали про багатовікові спроби Російської імперії та Радянського Союзу знищити українське слово. Нині Росія продовжує цю політику на тимчасово окупованих територіях: руйнує школи, спалює книжки та переслідує вчителів.

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Військовослужбовці ЗСУ долучилися до Радіодиктанту національної єдності – 2026. Джерело: Генштаб ЗСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Захисники України долучилися до всеукраїнської мовної акції. Джерело: Генштаб ЗСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Військовослужбовці ЗСУ перевіряють знання української мови. Джерело: Генштаб ЗСУ

Прикордонники перевірили знання рідної мови

До Радіодиктанту національної єдності долучилися й українські прикордонники. У ДПСУ зазначили, що акція стала нагодою перевірити знання рідної мови та підтримати традицію, яка об'єднує українців незалежно від їхньої професії та місця перебування.

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Українські прикордонники долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Джерело: ДПСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Прикордонники долучилися до всеукраїнської мовної акції. Джерело: ДПСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Прикордонники перевіряють знання української мови. Джерело: ДПСУ

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Радіодиктант національної єдності об'єднав українських прикордонників. Джерело: ДПСУ

До написання долучилися поліцейські

Радіодиктант писали й поліцейські з різних регіонів України, зокрема бійці бойових підрозділів Національної поліції, які захищають країну на передовій.

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Поліцейські перевірили знання української мови під час щорічної мовної акції. Джерело: Національна поліція України

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Поліцейські з різних регіонів України долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Джерело: Національна поліція України

У Нацполіції наголосили, що любов до рідного слова об'єднує українців, а мова є символом їхньої незламності та національної ідентичності. Радіодиктант проводять щороку не лише для перевірки грамотності, а й для того, щоб об'єднати українців у різних куточках світу.

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Поліцейські написали Радіодиктант. Джерело: Національна поліція України

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Українські правоохоронці долучилися до написання диктанту. Джерело: Національна поліція України

Як до акції приєдналися рятувальники

Рятувальники долучилися до Радіодиктанту в різних куточках України – від Волині й Буковини до Харківщини та Одеси, а також у Києві, Черкасах, Тернополі й Миколаєві.

Текст Артура Дроня писали у пожежних частинах і підрозділах ДСНС. У службі зазначили, що участь у диктанті стала для рятувальників не лише нагодою перевірити грамотність, а й можливістю долучитися до збереження української мови та національної ідентичності.

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

У підрозділах ДСНС писали диктант. Джерело: ДСНС Києва

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Рятувальники ДСНС долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Джерело: ДСНС Одещини

Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

Працівники ДСНС перевіряють знання української мови. Джерело: ДСНС Києва

Раніше OBOZ.UA розповідав, що до 27-го Радіодиктанту національної єдності долучилися українці з різних куточків світу, зокрема учасники 31-ї української антарктичної експедиції. Після завершення трансляції Артур Пройдаков закликав українців уважно перечитати твір, адже він має багато сенсів, а також зателефонувати або написати рідним і друзям, де б вони не перебували.

Також OBOZ.UA повідомляв, що рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст як середній за складністю. Їй сподобалися і сам твір Артура Дроня, і його прочитання в ефірі. За словами Гоянюк, текст перевершив її очікування.

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