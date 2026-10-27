Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото

27 жовтня військовослужбовці Збройних сил України, прикордонники, поліцейські та рятувальники долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – 2026. Текст писали на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту, у навчальних аудиторіях і пожежних частинах.

Відео дня

Про участь у мовній акції повідомили представники Сил оборони та ДСНС у своїх Telegram-каналах. Автором цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а в ефірі його читали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Як писали диктант українські військові

Військовослужбовці ЗСУ писали Радіодиктант у різних умовах служби – на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту та в навчальних аудиторіях.

РЕКЛАМА

У Генштабі наголосили, що сила України полягає не лише у війську, а й у культурі, освіті та науці. Усе це об'єднує українська мова – наш спільний код.

У відомстві також нагадали про багатовікові спроби Російської імперії та Радянського Союзу знищити українське слово. Нині Росія продовжує цю політику на тимчасово окупованих територіях: руйнує школи, спалює книжки та переслідує вчителів.

Головні історії дня

Прикордонники перевірили знання рідної мови

До Радіодиктанту національної єдності долучилися й українські прикордонники. У ДПСУ зазначили, що акція стала нагодою перевірити знання рідної мови та підтримати традицію, яка об'єднує українців незалежно від їхньої професії та місця перебування.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

До написання долучилися поліцейські

Радіодиктант писали й поліцейські з різних регіонів України, зокрема бійці бойових підрозділів Національної поліції, які захищають країну на передовій.

РЕКЛАМА

У Нацполіції наголосили, що любов до рідного слова об'єднує українців, а мова є символом їхньої незламності та національної ідентичності. Радіодиктант проводять щороку не лише для перевірки грамотності, а й для того, щоб об'єднати українців у різних куточках світу.

РЕКЛАМА

Як до акції приєдналися рятувальники

Рятувальники долучилися до Радіодиктанту в різних куточках України – від Волині й Буковини до Харківщини та Одеси, а також у Києві, Черкасах, Тернополі й Миколаєві.

Текст Артура Дроня писали у пожежних частинах і підрозділах ДСНС. У службі зазначили, що участь у диктанті стала для рятувальників не лише нагодою перевірити грамотність, а й можливістю долучитися до збереження української мови та національної ідентичності.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA розповідав, що до 27-го Радіодиктанту національної єдності долучилися українці з різних куточків світу, зокрема учасники 31-ї української антарктичної експедиції. Після завершення трансляції Артур Пройдаков закликав українців уважно перечитати твір, адже він має багато сенсів, а також зателефонувати або написати рідним і друзям, де б вони не перебували.

Також OBOZ.UA повідомляв, що рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст як середній за складністю. Їй сподобалися і сам твір Артура Дроня, і його прочитання в ефірі. За словами Гоянюк, текст перевершив її очікування.