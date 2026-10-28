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Скільки українців підписали нові контракти з чіткими термінами служби: названо цифру

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,3 т.
Скільки українців підписали нові контракти з чіткими термінами служби: названо цифру
Скільки українців підписали нові контракти з чіткими термінами служби: названо цифру. Джерело: Pexels

8,6 тисячі українців підписали нові контракти з чіткими термінами служби та можливістю відстрочки протягом близько шести місяців після їх завершення. Ця кількість підписаних документів стосується і цивільних, і військових осіб.

Про це в інтерв'ю медіа зазначив секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

Що відомо

Нові контракти було запроважено влітку 2026 року. Багато військових розкритикували реформу, зазначивши, що вона несправедлива та орієнтована на новобранців.

"Ми опинилися на рівних: я, який воює з 2022-го, і хлопчина, який щойно долучився до армії, можемо підписати однакові контракти на 2 роки, а після закінчення обидва отримаємо відстрочки", – обурився співрозмовник-військовий.

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Серед переваг нових контрактів бійці вважають гарантовану відстрочку після звільнення. До 15 червня 2026-го українці могли укладати контракти на 3–5 років або до "указу президента про демобілізацію". Але не було гарантій, що військових, які укладали угоди з терміном служби, не мобілізують одразу після списання.

Зазначається, що нині в Міністерстві оборони аналізують відгуки військових щодо запроваджених контрактів та працюють над новим законопроєктом. Після цього на основі аналізу команда міністра оборони Євгенія Хмари вирішуватиме, які саме новації з експериментальної урядової постанови варто вносити в майбутній законопроєкт щодо реформи армії.

Проте запевняють, що в будь-якому разі військові, які підписали контракти, отримають те. що ними передбачено.

Від джерел у Міноборони видання дізналося, що в новій системі контрактів для бійців, які бачать своє майбутнє у війську, з'явиться можливість підписувати тривалі контракти з "пакетом переваг". Що буде в "пакеті", поки що не анонсувалось.

Що передувало

Із 15 червня нинішнього року з'явилося три види контрактів із чіткими термінами служби: піхотно-штурмовий від 6 до 14 місяців, бойовий і базовий – по 24 місяці. Перша угода передбачена для піхотинців і штурмовиків, друга – для пілотів дронів, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, третя – для діловодів, бухгалтерів, кухарів та інших тиловиків.

Підписати контракт можуть військовозобов'язані, чинні та звільнені бійці. Від статусу залежить тривалість піхотно-штурмового контракту: 6 місяців для демобілізованих, 10 місяців – для чинних військових, 14 місяців – для новобранців.

Період служби однаковий для всіх. Після закінчення контрактів військові отримають гарантовані відстрочки від армії – понад 6 місяців. Строк розраховуватиметься індивідуально для кожного бійця – що довше військовий служить і частіше виконує завдання на бойових позиціях, то довшу відстрочку отримає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Україні Кабмін змінив правила визначення критично важливих підприємств, відтепер переглядатимуть галузеві та регіональні критерії, а рішення щодо критичності й збільшення квоти бронювання проходитимуть додаткове погодження. Підприємства, які не відповідатимуть оновленим вимогам, можуть втратити критичний статус, а їхні працівники – бронювання, проте автоматичного скасування всіх чинних рішень не передбачено.

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