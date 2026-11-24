Для приготування квашеної капусти кулінари радять брати на 1 кг капусти беріть 20 г солі та 50–100 г моркви. Якщо хочете, щоб морква ледве відчувалася, беріть менше, а для виразнішого смаку й кольору – більше в межах цього діапазону.

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Про те, як відміряти інгредієнти й перерахувати пропорції на більшу порцію, розповідає "OBOZ.UA".

Порада: за основу беріть вагу нашаткованої капусти: зовнішнє листя й качан, які не підуть на квашення, до неї не входять.

Як розрахувати кількість солі на більшу порцію

У цій пропорції сіль становить 2% від ваги капусти. Щоб розрахувати кількість у грамах, помножте вагу нашаткованої капусти в грамах на 0,02. Наприклад, на 2 кг потрібно 2000 × 0,02 = 40 г солі, а на 3 кг – 3000 × 0,02 = 60 г.

Сіль краще відмірювати кухонними вагами. Дрібна й крупна сіль в одній і тій самій ложці можуть важити по-різному, а гірка додає ще більше похибки. Це особливо помітно, коли готуєте кілька кілограмів і відмірюєте сіль ложкою кілька разів.

Скільки моркви додати і коли змішувати її з капустою

На 2 кг капусти знадобиться 100-200 г моркви, на 3 кг – 150–300 г. Якщо вам подобається смак першої порції, для наступної просто помножте вибрану кількість моркви на кількість кілограмів капусти. Змінювати через це кількість солі в межах цього рецепта не потрібно.

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Моркву натріть на великій тертці. Нашатковану капусту посипте відміряною сіллю, перемішайте й трохи помніть руками, поки вона не почне пускати сік. Тоді додайте моркву й перемішайте ще раз, щоб вона рівномірно розподілилася між капустяними смужками.

Як укласти капусту, щоб її покрив сік

Перекладайте овочі в чисту банку порціями й притискайте кожен шар, щоб між смужками залишалося якомога менше повітря. Щільно укладена капуста виділяє сік, який піднімається над овочами. Залиште трохи місця до краю банки: під час бродіння рівень рідини може піднятися.

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Поки капуста кваситься, тримайте її під соком. Якщо верхній шар спливає, притисніть його чистим гнітом. Не закривайте банку герметично звичайною кришкою: газ, який утворюється під час бродіння, має виходити. Коли капуста набуде бажаної кислинки, переставте її в холодильник.

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