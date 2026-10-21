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Скільки людей потрібно Україні для відновлення після війни: Зеленський розкрив деталі

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
909
Скільки людей потрібно Україні для відновлення після війни: Зеленський розкрив деталі
Володимир Зеленський

Для відновлення після війни Україні потрібно повернути 9,5 млн громадян, які залишили свої домівки та нині перебувають за кордоном. За словами президента, вони потрібні країні, щоб відновити мирне життя та будувати її майбутнє.

Про це Володимир Зеленський заявив в ефірі американського телеканалу Fox News. Він наголосив, що українці мають повернутися на батьківщину, щоб жити й працювати задля її відновлення.

"Для відновлення нашого життя нам потрібні 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки й зараз перебувають за кордоном, де б вони не були. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, щоб просто жити й будувати свою країну", – сказав глава держави.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що тимчасовий захист для понад 4,4 млн українців у Європейському Союзі діятиме до 4 березня 2028 року. Після цього для легального перебування в країнах ЄС вони зможуть оформлювати трудові, студентські, сімейні та інші дозволи відповідно до національного законодавства. Водночас Європейський комітет регіонів закликає підготувати поступовий перехід до нових правил і забезпечити умови для добровільного та безпечного повернення українців додому, адже остаточні рішення щодо їхнього статусу після 2028 року ще не ухвалені.

Також OBOZ.UA писав, що Міністерство закордонних справ України запровадило видачу Сертифікатів збереження української національної ідентичності для дітей віком до 16 років, які живуть за кордоном. Документ призначений для юних представників української громади, які підтримують рідну мову й культуру, відвідують українські школи та культурні заходи або долучаються до збереження національної спадщини.

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