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Скандальний пастор напророчив "кінець світу" у найближчі дні: що не так з заявою

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Скандальний пастор напророчив "кінець світу" у найближчі дні: що не так з заявою
Південноафриканський пастор Джошуа Млакелла заявив, що вознесіння віруючих настане 12 або 13 жовтня. Джерело: pexels.com

Південноафриканський пастор Джошуа Млакелла заявив, що вознесіння віруючих настане 12 або 13 жовтня, назвавши ці дати нібито точним часом біблійної події. Це вже не перше подібне пророцтво проповідника – у вересні 2025 року через його хибний прогноз "кінця світу" сотні людей продали майно та звільнилися з роботи.

Про це пише Daily Mail. Млакелла стверджує, що отримав нові видіння від Бога та Ісуса Христа, які нібито вказали йому на точний час розплати та майбутні події на Землі..Пастор уже помилявся з датою 

Новий розрахунок і біблійна критика

За словами Млакелли, новою датою має стати 12–13 жовтня. Він пов'язує її зі святом Труб, яке на його думку, цього року припадає саме на цей період, і заявляє, що тоді зустрінеться зі своїм Спасителем під час вознесіння.

Пастор уже неодноразово привертав увагу своїми прогнозами про кінець світу. У 2025 році він заявляв, що вознесіння відбудеться 23 вересня, через що деякі його прихильники, за даними видання, навіть продавали будинки та автомобілі й залишали роботу.

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Після того, як прогноз не справдився, Млакелла пояснив це нібито рішенням Бога відкласти остаточний суд, щоб людство отримало більше часу для покаяння. Тепер пастор запевняє, що його попередні астрономічні розрахунки були зсунуті на місяць через видіння з двома повними місяцями та положенням сузір'їв.

Водночас його нові твердження також критикують інші християнські проповідники. Зокрема, пастор і автор Володимир Савчук, заявив, що встановлення конкретної дати Другого пришестя суперечить словам Ісуса, а також звернув увагу на біблійні тексти, згідно з якими перед цією подією має бути відкритий Антихрист.

Нагадаємо, вчені за допомогою квантового комп’ютера змоделювали можливий сценарій кінця Всесвіту. Дослідники вивчали гіпотетичний розпад хибного вакууму, який може спричинити утворення "бульбашки" істинного вакууму. Водночас, за оцінками науковців, поле Хіггса залишатиметься стабільним ще трильйони років.

Як писав OBOZ.UA, вчені попереджали про наближення Землі до небезпечних кліматичних переломних точок. Дослідники зазначали, що поєднання таких процесів, як танення льодовиків, деградація екосистем і зміни клімату, може запустити незворотні ланцюгові реакції та наблизити планету до сценарію так званої "тепличної Землі".

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