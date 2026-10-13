''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Донецьк сьогодні"У будинках розруха, а дикі звірі вже обживають "столицю": окупанти підготували низку "сюрпризів" для підконтрольної їм частини Донбасу"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – PoliticoУ Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відеоУ Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відеоЯк одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"Депутат "роздув" площу нерухомості в Києві з 55 до 1000 кв.м: як одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - сумна літня жінка зі смартфоном в рукахЗ 00:00 14 жовтня мобільний оператор змінить вартість тарифів: кому доведеться платити більшеІлюстраційне фото. Ощадбанк.Українців, які користуються Ощадбанком попередили про зміни з 1 листопада: за що доведеться платити більше"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото"Це радше сорочка для шлюбної ночі": весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу"Це радше сорочка для шлюбної ночі": весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
icon 432
"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин
Благодійний вечір, присвячений відповідальному ставленню до тварин із притулків. Джерело: пресслужба

8 жовтня у кінотеатрі Oscar Smart Plaza відбувся благодійний вечір, присвячений відповідальному ставленню до тварин із притулків, адопції та підтримці тих, хто досі чекає на люблячу родину.

Захід організували бренд "Сімпаріка" на підтримку притулку "Сіріус". Він зібрав партнерів, друзів бренду та блогерів, щоб підтримати підопічних притулку й нагадати, як важливо допомагати тваринам знаходити дім, та відповідально ставитися до їхнього здоровʼя.

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

За даними Київської міської влади, у жовтні 2025 року в притулках Києва та області перебувало понад 7 тисяч тварин. Саме про адопцію, відповідальність майбутніх власників і те, як допомогти тваринам звикнути до нового дому, говорили учасники вечора.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 13,1 т.
Найдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогу
icon 13,1 т.
Найдобріші люди за знаком зодіаку, які завжди прийдуть на допомогу
Микола ТоменкоМикола Томенко
icon 8,0 т.
Замість Леніна Мазепа? Де в Києві історично правильне місце для памʼятника великому гетьману
icon 8,0 т.
Замість Леніна Мазепа? Де в Києві історично правильне місце для памʼятника великому гетьману
Олена БилімОлена Билім
icon 6,2 т.
Коли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертів
icon 6,2 т.
Коли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертів
''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

"Сіріус" – найбільший притулок для бездомних тварин в Україні. Його команда щодня дбає про понад 3000 собак і котів. Важлива частина цієї роботи – підготовка тварин до життя з людьми та пошук відповідальних й люблячих господарів.

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

"У нашому притулку живуть тисячі собак і котів, кожен із власною історією. Ми щодня піклуємося про них і шукаємо людей, які готові стати для них справжньою родиною. Дякуємо всім, хто цікавиться адопцією, підтримує нашу роботу й допомагає розповідати про тварин, які чекають на дім. Можливо, саме завдяки таким зустрічам хтось знайде свого майбутнього улюбленця", – коментує Олександра Мезинова, засновниця та керівниця притулку "Сіріус".

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

Знайти люблячу родину – важливий крок до кращого життя тварини. Та не менш важливо дбати про її здоров’я та безпеку щодня.

Для бренду "Сімпаріка" така турбота передусім пов’язана із захистом домашніх улюбленців від паразитів. Підтримуючи притулок, бренд також допомагає привертати увагу до тварин, які потребують людської турботи та шансу на нове життя.

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

"Ми віримо, що турбота про тварин починається з відповідальності за їхнє здоров’я та безпеку. Саме тому для нас важливо підтримувати ініціативи, які допомагають безпритульним тваринам отримувати необхідний догляд і знаходити люблячі родини. Такі зустрічі об’єднують людей навколо спільної мети та нагадують, що кожен може зробити свій внесок", – коментує команда бренду "Сімпаріка".

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

''Сіріус'' і ''Сімпаріка'' об’єднались заради адопції тварин

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин. Джерело: пресслужба

Приємним доповненням вечора стали смаколики для гостей, подарунки від бренду та спільний перегляд фільму "Серце звіра" з Бредом Піттом у головній ролі.

Та найважливішим стало те, заради чого всі зібралися, – можливість ще раз нагадати, скільки тварин потребують людської турботи. Кожна адопція, кожен внесок у підтримку притулку та кожна розповідь про його підопічних наближають момент, коли ще одна тварина нарешті опиниться вдома.

Схожі теми
тваринибезпритульнідопомогафільмУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись