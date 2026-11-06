''Швидкість – вимога, а не побажання'': компанії-члени EBA назвали оперативний моніторинг медіа критично важливим

Три чверті опитаних комунікаційників компаній-членів EBA очікують дізнаватися про важливу згадку протягом години, а кожен третій – отримав інформацію про негативну публікацію не від системи моніторингу.

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Такими є результати опитування Комітету з маркетингу та комунікацій Європейської Бізнес Асоціації щодо практик оперативного медіамоніторингу.

Швидкість – вимога, а не побажання. 79% респондентів вважають оперативний моніторинг медіа критично важливим для повсякденної роботи компанії. 45% очікують дізнаватися про важливу публікацію протягом 15 хвилин після її появи, 73% – протягом години. 3 з 4 опитаних звертаються до результатів моніторингу щонайменше щодня, 41% – безперервно протягом робочого дня.

Ціна затримки. 30% учасників опитування протягом останніх 12 місяців дізнавалися про негативну публікацію від керівництва, клієнта або партнера, а не від системи моніторингу. У 14% компаній матеріал встиг розійтися передруками до їхньої реакції.

Медіасигналізація як основний сценарій. Половина опитаних використовує моніторинг передусім як систему оперативного оповіщення про згадки компанії, брендів або керівників у нових публікаціях. 41% застосовують його для комплексної оцінки PR-кампаній, репутації та конкурентів, і лише 7% – для аналізу періодичних показників.

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Пріоритети при виборі моніторингової системи розподілилися відповідно: 48% на перше місце ставлять швидкість сповіщень і простоту використання, 38% – охоплення джерел та аналітичні можливості, 10% – релевантність результатів.

Попит на швидкість є, метрики немає. Попри те, що переважна більшість респондентів очікує отримати інформацію протягом години, лише 31% регулярно вимірюють швидкість виявлення важливих публікацій – це останнє місце серед десяти показників, які аналізують компанії. Найпоширеніші показники – кількість публікацій і згадок (97%), тональність (83%) та частка інформаційної присутності порівняно з конкурентами (72%).

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Інструменти. Найпоширеніша спеціалізована система оперативного медіамоніторингу серед опитаних компаній – MediaMonitoringBot: її використовують 72% респондентів. LOOQME використовують 41%, YouScan – 24%, Semantrum – 10%. Водночас 72% компаній паралельно застосовують ручний пошук, а 52% – Google Alerts. За основну систему моніторингу платять 72% компаній.

За спонтанною впізнаваністю першою найчастіше називали LOOQME (45%), другою – MediaMonitoringBot (31%). Ще 7% респондентів назвали "телеграм-бот моніторингу" без назви бренду.

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Частки від усіх респондентів (n=29). Колонка "Основна" – частка тих, хто назвав систему основною; 4 респонденти основну систему не позначили.

"Оперативний медіамоніторинг – це не просто інструмент відстеження згадок, а важлива складова управління репутацією та комунікаційними ризиками бізнесу. Результати нашого опитування демонструють певний парадокс: компанії очікують максимальної швидкості отримання інформації, але далеко не всі вимірюють цю швидкість і оцінюють її вплив на ефективність комунікацій. Управління репутацією на основі щоденних даних, аналітики та своєчасних рішень – ознака зрілості комунікаційної функції бізнесу", зазначає Наталя Улинець, голова Комітету з маркетингу та комунікацій ЕВА.

Методологія. Опитування проводилося Комітетом з маркетингу та комунікацій Європейської Бізнес Асоціації у серпні–вересні 2026 року. В опитуванні взяли участь 29 фахівців з комунікацій членських компаній Асоціації.