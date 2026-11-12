Штормовий вітер, сніг і до 19 градусів тепла: синоптикиня попередила про погодні контрасти в Україні. Карта

У п'ятницю, 13 листопада, в Україні очікується різка зміна погодних умов із сильним вітром, опадами та незвично високою для листопада температурою. У більшості областей повітря прогріється до +10...+15 градусів, а на півдні – місцями до +19.

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Водночас на заході буде значно холодніше, а дощі подекуди перейдуть у мокрий сніг. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Штормові пориви вітру та опади

За прогнозом синоптикині, 13 листопада в Україні переважатиме волога погода через діяльність атмосферних фронтів. Очікуються дощі, а в західних областях – мокрий сніг.

Окрему увагу варто звернути на вітер: його пориви сягатимуть 15–22 м/с. Синоптикиня закликала прибрати з балконів і дворів речі, які може підхопити вітер, а також не перебувати під великими старими деревами та рекламними щитами.

Також радять ретельно обирати місце для паркування автомобілів, щоб уникнути можливих небезпек через сильні пориви.

Якою буде температура 13 листопада

Попри негоду, у п'ятницю в Україні очікується помітне потепління. Удень температура повітря становитиме +10...+15 градусів, а на півдні – від +14 до +19.

Винятком стануть західні області, де прогнозують лише +4...+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці 13 листопада також буде вітряно та дощитиме. Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Водночас температура повітря буде досить високою для листопада – до +12 градусів.

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Синоптикиня попередила про вкрай нестабільну погоду, яка може впливати на самопочуття метеопатів, зокрема через коливання атмосферних умов.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом, уже 14–15 листопада синоптична ситуація зміниться. Температура повітря знизиться, а погода повернеться до звичних для листопада показників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після потепління в Україні розпочнеться похолодання з нічними морозами. Зміна погоди очікується вже в суботу, 14 листопада, а наступного дня холод посилиться. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура місцями опуститься до -5 градусів, а в Карпатах – до -8. У більшості областей удень очікується від +3 до +8 градусів.

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