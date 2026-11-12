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Штормовий вітер, сніг і до 19 градусів тепла: синоптикиня попередила про погодні контрасти в Україні. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
219
Штормовий вітер, сніг і до 19 градусів тепла: синоптикиня попередила про погодні контрасти в Україні. Карта
Окрему увагу варто звернути на вітер. Джерело: pexels

У п'ятницю, 13 листопада, в Україні очікується різка зміна погодних умов із сильним вітром, опадами та незвично високою для листопада температурою. У більшості областей повітря прогріється до +10...+15 градусів, а на півдні – місцями до +19.

Водночас на заході буде значно холодніше, а дощі подекуди перейдуть у мокрий сніг. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Штормові пориви вітру та опади

За прогнозом синоптикині, 13 листопада в Україні переважатиме волога погода через діяльність атмосферних фронтів. Очікуються дощі, а в західних областях – мокрий сніг.

Окрему увагу варто звернути на вітер: його пориви сягатимуть 15–22 м/с. Синоптикиня закликала прибрати з балконів і дворів речі, які може підхопити вітер, а також не перебувати під великими старими деревами та рекламними щитами.

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Також радять ретельно обирати місце для паркування автомобілів, щоб уникнути можливих небезпек через сильні пориви.

Якою буде температура 13 листопада

Попри негоду, у п'ятницю в Україні очікується помітне потепління. Удень температура повітря становитиме +10...+15 градусів, а на півдні – від +14 до +19.

Винятком стануть західні області, де прогнозують лише +4...+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці 13 листопада також буде вітряно та дощитиме. Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Водночас температура повітря буде досить високою для листопада – до +12 градусів.

Синоптикиня попередила про вкрай нестабільну погоду, яка може впливати на самопочуття метеопатів, зокрема через коливання атмосферних умов.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом, уже 14–15 листопада синоптична ситуація зміниться. Температура повітря знизиться, а погода повернеться до звичних для листопада показників.

Штормовий вітер, сніг і до 19 градусів тепла: синоптикиня попередила про погодні контрасти в Україні. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після потепління в Україні розпочнеться похолодання з нічними морозами. Зміна погоди очікується вже в суботу, 14 листопада, а наступного дня холод посилиться. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура місцями опуститься до -5 градусів, а в Карпатах – до -8. У більшості областей удень очікується від +3 до +8 градусів.

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