ШІ розшифрував таємний лист Наполеона, який був загадкою два століття: про що там йшлося. Фото

Штучний інтелект розшифрував через 217 років таємний лист із посланням від Наполеона Бонапарта до одного зі своїх старших генералів Огюста де Мармона. У листі містились подробиці про переміщення французьких та австрійських військ напередодні війни між Францією та Габсбурзькою імперією.

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Про це повідомило видання The Telegraph. Дослідники висловили занепокоєння, що ті самі методи будуть використані для викриття анонімних онлайн-профілів.

Що відомо

Зміст листа досі залишався таємницею з моменту його відправлення Огюсту де Мармону в 1809 році.

Цього тижня інженер зі штучного інтелекту в компанії з кібербезпеки Sentinel One Картер Черч заявив, що він вперше використав систему OpenAI GPT-6 Astra для розшифрування та транскрибування повідомлення і зміг розшифрувати лист.

У листі було використано 1300 символів, деякі з яких представляли літери та інші старі слова. Зазначається, що шифр ​​для трактування повідомлення втрачено, а це означає, що зміст листа був невідомий понад два століття.

Для розшифрування засекреченого листа системі GPT-6 Astra, що є вдосконаленою версією штучного інтелекту, на якій працює ChatGPT, знадобилось шість годин.

Спочатку написане транскрибували та зіставляли їх з роботою криптографів, які розгадали 33 символи. Потім декодували повідомлення за допомогою методу, відомого як "імітований відпал" – процесу спроб і помилок, у якому пробується кілька слів-кандидатів, щоб перевірити їх відповідність, та порівнюється з існуючим текстом Мармона.

Теоретично цей процес можна було б виконати вручну, проте це був би трудомісткий процес, якого досі не вдалося виконати жодному криптографу.

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Картер Черч, який займався розшифруванням, сказав, що ніколи раніше не намагався цього зробити, але надихнувся на це після того, як побачив, як модель штучного інтелекту розшифровує повідомлення німецької армії 1941 року.

"Картер Леффен, інший розробник технологій, просто наказав інструменту GPT-6 Astra AI знайти та розшифрувати нерозгадане повідомлення Enigma, що йому вдалося приблизно за 10 годин", – йдеться в матеріалі.

У виданні наголосили, що розшифрування шифрів часто передбачає копітку роботу зі складання кількох можливих комбінацій слів, що системи штучного інтелекту можуть робити набагато швидше, ніж люди.

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Проте є й інша сторона таких можливостей. Дослідники висловили занепокоєння, що ті самі методи будуть використані для викриття анонімних онлайн-профілів шляхом зіставлення їхніх шаблонів письма та інших ідентифікаторів з реальними людьми.

Зашифрований лист Джерело: The Telegraph

Про що йшлося в листі

Лист був надісланий Наполеоном Огюсту де Мармону, одному з вищих генералів імператора, у 1809 році. Цей лист надійшов у той час, коли Габсбурги готувалися до війни з Францією за повернення втрачених територій.

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У ньому містяться подробиці про розташування та чисельність французьких та австрійських військ і наказується йому готуватися до маршу та не піддаватися "залякуванню невеликою кількістю військ чи скупченням натовпу".

У листі також додається: "Австрія буде атакована негайно з усіх боків. Отже, вона поспішає до своєї загибелі".

Армія Мармона зрештою змогла прорватися з Хорватії та допомогти Наполеону перемогти Австрію в битві при Ваграмі. Мармона було удостоєно звання маршала, яке присвоювали його старшим генералам.

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