''Щомісяця з'їдає салаки на 800 грн'': у подружжя з Батурина вже 15 років живе лелека Бузька. Фото, відео

У Батурині Чернігівської області подружжя Бакурових уже 15 років доглядає за лелекою на прізвисько Бузька. Поранений птах сам прийшов до їхнього двору, а господарі обробили рану й залишили його в себе.

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Про історію лелеки розповіли Юрій та Віра Бакурови в коментарі "Суспільному Чернігів". За словами подружжя, Бузька не літає, далеко від дому не відходить і потребує постійного догляду. На його годування родина витрачає близько 800 гривень на місяць.

Як з'явився Бузька

Юрій Бакуров пригадує, що лелека сам прийшов до їхнього подвір'я. Тоді онук чоловіка помітив птаха й покликав дідуся. Коли господар відчинив хвіртку, лелека зайшов у двір і залишився.

Бакуров припускає, що птах травмувався, коли вчився літати, і міг заплутатися в електричних дротах. У нього не було частини крила, а на тілі залишилася велика рана.

"Купили в аптеці тюбік мазі від опіків. Мазали йому. Усе загоїлося, немає ніде нічого", – розповів чоловік.

Відтоді Бузька живе поруч із родиною. Для нього облаштували місце в сараї, де господарі стелять солому.

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Скільки коштує годування

Основна їжа лелеки – риба. За словами Юрія Бакурова, щодня Бузька з'їдає приблизно 300 грамів. Також птах любить черв'яків і мишей.

Віра Бакурова зізнається, що утримання лелеки відчутно впливає на сімейний бюджет. На рибу для нього щотижня витрачають близько 200 гривень, а за місяць сума сягає 800 гривень.

"У мене стосунки з ним нехороші. Тому що він у мене забирає фінанси. Я б на 200 гривень цукерок собі купила, а то купила йому на 200 гривень риби на тиждень", – жартує господиня.

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Додому повертається

Бузька не літає й далеко від будинку не відходить. Віра Бакурова розповіла, що якось спробувала прогнати його з подвір'я. Разом із чоловіком вони поїхали до Бахмача по зерно, сподіваючись, що птах піде кудись далі.

Однак, коли подружжя повернулося, лелека стояв під хвірткою. За словами жінки, він не відходить від дому навіть на десять кроків, тому випускати його кудись вона не наважується.

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Зимівля та дощі

У холодну пору року Бузька переважно тримається в сараї. Коли господарі відчиняють двері, він може вийти на сніг, пройтися стежками, оглянути подвір'я й повернутися назад у тепло.

Водночас дощ птахові подобається. За словами Віри Бакурової, у таку погоду його важко загнати до сараю – лелека залишається надворі й миється під дощем.

Жінка також розповіла, що чула по телевізору, ніби лелеки можуть жити до 25 років. Бузька вже мешкає з родиною 15 років, і господиня сподівається, що він залишатиметься поруч і надалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як у Франківську поліцейські врятували пораненого лелеку. Птах проведе зиму в заповіднику.