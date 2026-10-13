Що використовували в СРСР замість дезодорантів: зараз це дивує

Звичайна косметика та засоби гігієни, які зараз вважаються предметами першої необхідності, в часи СРСР були неймовірною рідкістю. Перебуваючи в стані холодної війни з Заходом, держава більше дбала про те, щоб у неї було багато танків та ракет, а не щоб її громадяни жили в комфорті.

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Саме тому радянським людям доводилось вигадувати власні методи догляду за тілом, щоб дотримуватись гігієни і мати гарний вигляд. Наприклад, на полицях магазинів у Країні Рад взагалі не було дезодорантів, які би вберігали від появи запаху поту. OBOZ.UA згадує, чим заміняли цей засіб люди – лайфхаків насправді не бракувало.

Дитяча присипка і тальк

Це був один із найпопулярніших засобів. Тальк добре всотує вологу та прибирає липкість. Мінуси були в тому, що запах він при цьому не блокував і залишав білі сліди на одязі.

Харчова сода

Її використовували як природний антисептик. Соду розводили у воді й протирали пахви або просто припорошували нею цю зону: вона змінювала рН-баланс шкіри і заважала розмноженню бактерій, які викликають неприємний запах. Але могла викликати подразнення.

Саліцилово-цинкова паста та цинкова мазь

Ці аптечні засоби мають підсушувальний та антибактеріальний ефект. Вони суттєво зменшували пітливість і блокували запах, але були дуже густими та важко змивалися.

Оцтові та лимонні протирання

Для процедури робили слабий розчин столового оцту або лимонної кислоти (кому пощастить знайти лимони, могли використовувати також його сік). Цією рідиною протирали шкіру під пахвами. Завдяки кислому середовищу бактерії тимчасово гинули, і запах зникав. Але таке протирання сушило шкіру.

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Кристали квасців

Аптечний порошок природного походження продавався у кожній аптеці і коштував копійки. Палені квасці мають в'яжучу та антисептичну дію, підсушують шкіру й не мають власного запаху. Це був один із найефективніших методів боротьби з потом. Воно і не дивно, адже до складу мінералу входить алюміній – основний компонент багатьох сучасних дезодорантів.

Мило (особливо дегтярне та господарське)

Догляд із милом допомагав забезпечити глибоке очищення та антибактеріальний ефект за рахунок високої лужності. При цьому такі засоби сильно сушили шкіру і самі мали не надто приємний запах.

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Спиртові розчини

Для маскування запаху чоловіки (а іноді й жінки) використовували міцні спиртові одеколони. Вони знезаражували шкіру за рахунок спирту, але часто змішувалися із запахом поту, створюючи ще важчий аромат. Повноцінні аерозольні дезодоранти (наприклад, "Лана" або "Затишок") з'явилися вже ближче до 1970-1980-х років, але залишалися дефіцитом.

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