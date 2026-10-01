''Що відбувається?'' Десять вірусних фотографій, які спантеличили мережу в вересні

У мережі у вересні активно обговорювали десять фотографій, які через незвичний ракурс або вдалий збіг обставин створюють оптичні ілюзії. На перший погляд може здатися, що на знімках зображені зовсім дивні речі, однак кожна з них має просте пояснення.

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Добірку таких знімків опублікував BuzzFeed, зібравши фотографії, які користувачі поширювали на Reddit. Автори матеріалу зазначили, що ці кадри змушують людей надовго замислюватися над тим, що саме вони бачать на зображенні.

Людина без половини тіла

На першому фото здається, що людина стоїть без частини тіла. Насправді вона перебуває за поручнями, а зверху на них лежить ручний вентилятор. Він за формою та кольором збігається з футболкою людини, через що й виникає така ілюзія.

Який шар зверху?

Наступне фото змушує замислитися, який із двох шарів матеріалу розташований зверху. Відповідь можна знайти за тінню: ліва частина трохи піднята і відкидає тінь на саму себе, тому саме вона лежить зверху.

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Що сталося з головою собаки?

На знімку можна побачити голову собаки, яка виглядає вкрай незвично. Насправді тварина повернула голову вбік, а її вухо опустилося. Через ракурс на фото видно внутрішню частину одного з вух.

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Це точно не шматок торта

На четвертому фото може здатися, що перед нами шматок торта або інший десерт. Насправді це ліжко, яке загорілося через несправний дешевий зарядний пристрій.

Хто п'є воду?

Зображення з маленькими істотами біля склянки також може ввести в оману. Насправді це квіти, які звисають зі склянки з водою, а не крихітні створіння, що п'ють із неї.

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Скільки хвостів у цього кота?

На наступному фото здається, що кіт має одразу два хвости. Насправді тварина одна, і хвіст у неї лише один. Те, що виглядає як другий хвіст, є частиною задньої лапи кота.

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Пальці перетворилися на мотузку?

Ще один знімок створює враження, ніби пальці людини якимось чином злилися з мотузкою. Насправді шкіра людини просто дуже добре збігається з її кольором, а самі пальці заховані за мотузкою.

Що відбувається з пащею собаки?

На фото собака нібито має від'єднану нижню щелепу. Однак жодної аномалії немає: язик тварини просто ідеально зливається з рукою людини, яка перебуває поруч.

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Це справді кіт?

Так, на наступному знімку дійсно зображений кіт. Тварина вигнула тіло так, щоб усі її верхні кінцівки опинилися між жалюзі, через що її форма здається майже неймовірною.

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Чому людина здається велетнем?

На останньому фото людина виглядає неприродно великою порівняно з оточенням. Насправді вона просто йде по канату на передньому плані і через ефект перспективи здається гігантською.

Нагадаємо, оптичні ілюзії здатні неабияк заплутати людське сприйняття. В одному з таких тестів на зображенні приховано одразу кілька образів, які можна помітити залежно від того, на які деталі людина звертає увагу першими.

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Як писав OBOZ.UA, оптичні ілюзії часто змушують мозок обирати один із кількох можливих образів. В одному з таких тестів на зображенні одночасно приховані обличчя літнього чоловіка та рука, а те, що людина помічає першим, авторка тесту пов'язує з її реакціями та емоціями. Водночас це не наукова діагностика, а радше розважальний тест.

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