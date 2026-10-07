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Що робити з півоніями восени: наступного сезону квітів буде більше

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 468
Що робити з півоніями восени: наступного сезону квітів буде більше
Півонії. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Восени півонії поступово переходять у стан спокою, але саме в цей період закладається основа їхнього розвитку наступного сезону. Кілька простих процедур допоможуть рослинам без проблем пережити холод і навесні сформувати сильні пагони та більше бутонів.

Особливо важливо правильно обрізати кущі, прибрати рослинні рештки та не перестаратися з підживленням. Деталі інформує Deccoria.

Як доглядати за півоніями восени

Насамперед не варто поспішати з обрізанням трав'янистих півоній. Їхнє листя восени ще певний час залишається зеленим, а потім поступово жовтіє та відмирає.

Обрізати пагони краще тоді, коли вони вже явно втратили життєздатність. Зазвичай це роблять наприкінці жовтня або на початку листопада.

Стебла зрізають приблизно на 2,5 см над землею. Така процедура не лише готує кущ до зими, а й допомагає позбутися частин рослини, на яких можуть зберігатися збудники хвороб.

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Після обрізання обов'язково приберіть усе листя та шматочки стебел навколо куща. Особливо це важливо, якщо протягом сезону на півонії з'являлися плями, почорніння або інші ознаки захворювань.

Чи потрібно підживлювати півонії восени

Півонії люблять родючий ґрунт, тому на бідних ділянках восени можна внести невелику кількість збалансованого добрива або органічних речовин. Однак рясно підживлювати рослини в цей період не варто. Півонія вже має готуватися до зимового спокою, а не активно нарощувати нові пагони.

Головне завдання осіннього догляду – підтримати кореневу систему, щоб навесні рослина швидко відновила ріст.

Коли пересаджувати півонії

Осінь підходить і для поділу старих кущів. Під час викопування потрібно діяти обережно, адже коріння півоній легко пошкодити.

Після поділу на кожній частині кореневища бажано залишити щонайменше 3-5 добре розвинених бруньок.

Не менш важлива правильна глибина посадки. Бруньки повинні опинитися приблизно на 2,5-5 см нижче поверхні ґрунту.

Якщо посадити півонію надто глибоко, вона може добре нарощувати листя, але при цьому погано цвісти.

Осінь також підходить для висаджування нових півоній із відкритою кореневою системою. Для цього варто вибирати здорові кореневища з кількома сильними бруньками та висаджувати їх у поживний, добре підготовлений ґрунт.

Що робити зі зрізаним листям

Здорове листя без плям і слідів хвороб можна додати до компосту. Перед цим його краще подрібнити – так воно швидше розкладатиметься.

А ось листя та стебла з ознаками грибкових чи інших захворювань у компост класти не варто. Збудники можуть зберегтися та згодом знову потрапити на рослини. Тому хворі рештки краще повністю прибрати з ділянки.

Раніше OBOZ.UA пояснював, що робити, якщо заміокулькас почав жовтіти – існує засіб, який оживить його за лічені дні.

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